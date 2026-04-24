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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलFood Storage In Fridge: फ्रिज में रखा खाना कब हो जाता है खराब, खाने से पहले ये बातें जान लें

Food Storage In Fridge: फ्रिज में रखा खाना कब हो जाता है खराब, खाने से पहले ये बातें जान लें

घर का बना पका हुआ खाना आमतौर पर फ्रिज में 2 से 3 दिन ही सुरक्षित रहता है. इसके बाद उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ सकता है. वहीं उबला हुआ दूध भी दो से तीन दिन तक ही इस्तेमाल करना बेहतर बन जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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Food Storage In Fridge: आज के समय में फ्रिज हर घर का जरूरी सामान बन चुका है. लोग समय बचाने के लिए खाना बनाकर स्टोर करते हैं या फिर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं. फ्रिज खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज हमेशा के लिए फ्रिज में ताजा रहती है.

दरअसल, हर खाने की एक तय समय सीमा होती है, जिसके बाद उसे खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि फ्रिज में रखा कौन सा खाना कितने दिन तक सुरक्षित रहता है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रिज में रखा खाना कब खराब हो जाता है.

पका हुआ खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स कितने दिन सुरक्षित?

घर का बना पका हुआ खाना आमतौर पर फ्रिज में दो से तीन दिन तक ही सुरक्षित रहता है. इसके बाद उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ सकता है. वहीं उबला हुआ दूध भी दो से तीन दिन तक ही इस्तेमाल करना बेहतर बन जाता है, जबकि पैकेट वाला दूध खोलने के बाद 2 दिन के अंदर खत्म कर लेना चाहिए. दही की बात करें तो ताजा दही चार से पांच दिन तक फ्रिज में सही रहती है, लेकिन अगर उसमें खट्टापन या अजीब गंध आने लगे तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

सब्जियां और फल कितने दिन तक रखें?

हरी पत्तेदार सब्जियां तीन से चार दिन तक फ्रिज में सुरक्षित रहती है,  जबकि गाजर, बीन्स और फूलगोभी जैसी सब्जियां 5 से 7 दिन तक चल सकती है. फलों में सेब और नाशपाती 1 से 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं. लेकिन अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल तीन से पांच दिन में खराब हो सकते हैं. कटे हुए फलों को ज्यादा देर तक फ्रिज में रखना सही नहीं माना जाता है. इन्हें 24 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, वरना यह दूषित हो सकते हैं.

अंडे, मांस और ब्रेड की स्टोरेज लिमिट

कच्चे अंडे 7 से 10 दिन तक फ्रिज में सुरक्षित रहते हैं, जबकि उबले अंडे दो से तीन दिन के अंदर खा लेने चाहिए. कच्चा चिकन या मांस 1 से 2 दिन और मछली 24 घंटे से ज्यादा फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए. ब्रेड को 5 से 7 दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा समय रखने पर इसका स्वाद और बनावट खराब हो सकती है.

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चावल, रोटी और दाल को लेकर सावधानी

फ्रिज में रखे चावल 1 से 2 दिन के अंदर खा लेने चाहिए. रोटी को 12 से 14 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, क्योंकि ज्यादा देर रखने पर उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है. वहीं दाल को भी दो दिन के अंदर खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय रखने पर यह पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

फ्रिज में खाना रखने के दौरान ये गलतियां न करें

  • कभी भी गरम खाना सीधा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.
  • कच्चे और पके खाने को अलग-अलग रखें.
  • खाना रखने के लिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें.
  • फ्रिज का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें.
  • खराब गंध, फफूंदी या रंग बदलने पर खाना तुरंत फेंक दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Food Storage In Fridge How Long Food Lasts Cooked Food Shelf Life Dairy Storage Tips
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