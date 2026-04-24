जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो धुएं के साथ हजारों जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं. इससे सांस की नालियों में सूजन आने लगती है, कफ जमा होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है. यही वजह है कि स्मोकर्स को अक्सर खांसी, सांस फूलना और सीने में जकड़न जैसी समस्या होने लगती है. लंबे समय तक स्मोकिंग करने से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.