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Lung Detox Tips: सिगरेट पीते-पीते कमजोर हो गए हैं लंग्स, ऐसे कर सकते हैं डिटॉक्स
जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो धुएं के साथ जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं. इससे सांस की नालियों में सूजन आने लगती है, कफ जमा होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है.
Lung Detox Tips: आज के समय में स्मोकिंग एक ऐसी आदत बन चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है. सिगरेट या बीड़ी पीने वाले लोगों के मन में अक्सर एक सवाल आता है कि क्या फेफड़ों को फिर से साफ किया जा सकता है या कोई ऐसा तरीका है जिससे लंग्स को पूरी तरह क्लीन किया जा सके.
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Published at : 24 Apr 2026 09:59 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion