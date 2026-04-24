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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थLung Detox Tips: सिगरेट पीते-पीते कमजोर हो गए हैं लंग्स, ऐसे कर सकते हैं डिटॉक्स

Lung Detox Tips: सिगरेट पीते-पीते कमजोर हो गए हैं लंग्स, ऐसे कर सकते हैं डिटॉक्स

जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो धुएं के साथ जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं. इससे सांस की नालियों में सूजन आने लगती है, कफ जमा होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Apr 2026 09:59 AM (IST)
जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो धुएं के साथ जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं. इससे सांस की नालियों में सूजन आने लगती है, कफ जमा होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है.

Lung Detox Tips: आज के समय में स्मोकिंग एक ऐसी आदत बन चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है. सिगरेट या बीड़ी पीने वाले लोगों के मन में अक्सर एक सवाल आता है कि क्या फेफड़ों को फिर से साफ किया जा सकता है या कोई ऐसा तरीका है जिससे लंग्स को पूरी तरह क्लीन किया जा सके.

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दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि फेफड़े कोई ऐसी चीज नहीं है, जिन्हें किसी लिक्विड या ड्रिंक से साफ किया जा सके. हालांकि सही आदतें और लाइफस्टाइल के जरिए फेफड़ों की क्षमता को बेहतर किया जा सकता है और उनमें जमा काफी गंदगी को बाहर निकलने में मदद मिल सकती है.
दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि फेफड़े कोई ऐसी चीज नहीं है, जिन्हें किसी लिक्विड या ड्रिंक से साफ किया जा सके. हालांकि सही आदतें और लाइफस्टाइल के जरिए फेफड़ों की क्षमता को बेहतर किया जा सकता है और उनमें जमा काफी गंदगी को बाहर निकलने में मदद मिल सकती है.
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जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो धुएं के साथ हजारों जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं. इससे सांस की नालियों में सूजन आने लगती है, कफ जमा होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है. यही वजह है कि स्मोकर्स को अक्सर खांसी, सांस फूलना और सीने में जकड़न जैसी समस्या होने लगती है. लंबे समय तक स्मोकिंग करने से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो धुएं के साथ हजारों जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं. इससे सांस की नालियों में सूजन आने लगती है, कफ जमा होता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है. यही वजह है कि स्मोकर्स को अक्सर खांसी, सांस फूलना और सीने में जकड़न जैसी समस्या होने लगती है. लंबे समय तक स्मोकिंग करने से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
Published at : 24 Apr 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Smoking Side Effects Lung Detox Tips How To Clean Lungs Cigarette Damage Lungs

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