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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWall Paint: दीवार के नए पेंट पर दिखने लगे छोटे छेद? अपनाएं ये 3 उपाय

Wall Paint: दीवार के नए पेंट पर दिखने लगे छोटे छेद? अपनाएं ये 3 उपाय

Wall Painting Tips: पेंट की सतह पर छोटे गड्ढे या छेद बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जब दीवार की सतह ठीक तरह से तैयार नहीं की जाती और उसके ऊपर सीधे पेंट कर दिया जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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Why Tiny Holes Appear On Painted Walls: घर की दीवारों पर नया पेंट करवाने के बाद कुछ समय तक सबकुछ साफ-सुथरा और खूबसूरत नजर आता है. लेकिन कई बार कुछ महीनों बाद पेंट की सतह पर छोटे-छोटे छेद, बारीक गड्ढे या उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं. शुरुआत में ये इतने छोटे होते हैं कि इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता. धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है और दीवार की पूरी फिनिश खराब दिखने लगती है.

आमतौर पर ऐसे निशान देखते ही लोगों को लगता है कि दीवार में सीलन आ गई है. हालांकि, हर बार इसकी वजह सिर्फ सीलन नहीं होती. पेंट की सही तैयारी न होना, हवा का फंस जाना, नमी, खराब प्लास्टर और पेंट की परतों के बीच सही बॉन्डिंग न होना भी इसकी वजह बन सकता है. ऐसे में सिर्फ ऊपर से दोबारा पेंट कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता.

दीवार पर छोटे-छोटे छेद क्यों बनने लगते हैं?

पेंट की सतह पर छोटे गड्ढे या छेद बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जब दीवार की सतह ठीक तरह से तैयार नहीं की जाती और उसके ऊपर सीधे पेंट कर दिया जाता है, तो पेंट दीवार के साथ मजबूत तरीके से चिपक नहीं पाता. दीवार पर मौजूद धूल, गंदगी या पुरानी कमजोर पेंट की परत नई पेंटिंग की पकड़ को प्रभावित कर सकती है. कई बार पेंट की परत के नीचे हवा भी फंस जाती है. समय के साथ ये छोटे एयर पॉकेट सतह पर बारीक गड्ढों या उभार के रूप में नजर आ सकते हैं. अगर पेंट करने से पहले दीवार पूरी तरह सूखी नहीं थी, तो समस्या और बढ़ सकती है.


Wall Paint: दीवार के नए पेंट पर दिखने लगे छोटे छेद? अपनाएं ये 3 उपाय

सीलन के अलावा नमी भी हो सकती है वजह

दीवार पर नमी होना छोटे छेद और पेंट की खराब फिनिश की एक बड़ी वजह है. जरूरी नहीं कि दीवार में हमेशा तेज सीलन ही हो. कमरे में ज्यादा नमी या भाप के कारण भी दीवार की सतह प्रभावित हो सकती है. किचन और बाथरूम जैसी जगहों पर यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर जब कमरे में हवा का सही वेंटिलेशन न हो. दीवार के अंदर या पेंट की परत के नीचे नमी फंसने पर धीरे-धीरे पेंट की पकड़ कमजोर हो सकती है. इसके बाद सतह पर छोटे-छोटे गड्ढे, बुलबुले या उखड़ने के निशान नजर आने लगते हैं.


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पाइप या छत से पानी का रिसाव भी जांचें

कई बार दीवार पर दिखाई देने वाली खराबी का संबंध आसपास की पाइपलाइन से होता है. दीवार के अंदर पानी की पाइप में हल्का रिसाव हो, छत से पानी नीचे आ रहा हो या खिड़की और बालकनी के आसपास से नमी अंदर पहुंच रही हो, तो पेंट की सतह पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में केवल प्रभावित हिस्से पर नया पेंट लगाने से समस्या कुछ समय के लिए छिप सकती है, लेकिन रिसाव जारी रहने पर वही निशान दोबारा दिखाई दे सकते हैं.

खराब प्लास्टर भी हो सकता है कारण

अगर दीवार के नीचे का प्लास्टर कमजोर, पुराना या असमान है, तो उसके ऊपर किया गया पेंट भी ज्यादा समय तक अच्छी फिनिश नहीं दे पाता. प्लास्टर में मौजूद छोटे छेद, दरारें या ढीले हिस्से पेंट की सतह पर भी दिखाई देने लगते हैं. इसी तरह, अगर पेंट से पहले दीवार पर सही तरीके से पुट्टी और प्राइमर नहीं लगाया गया है, तो पेंट की परत दीवार से अच्छी तरह जुड़ नहीं पाती. कुछ समय बाद जगह-जगह छोटे गड्ढे या खुरदुरापन नजर आने लगता है.

पेंट की परतों के बीच सही बॉन्डिंग जरूरी

कभी-कभी पुरानी पेंट की परत के ऊपर नई पेंट की परत लगा दी जाती है, जबकि पुरानी सतह कमजोर होती है. अलग-अलग तरह के पेंट का इस्तेमाल करने पर भी दोनों परतों के बीच बॉन्डिंग कमजोर हो सकती है. इसलिए पेंट कराने से पहले पुरानी खराब परत को हटाना, दीवार को साफ करना और जरूरत के अनुसार प्राइमर लगाना जरूरी होता है. इससे नई पेंट की पकड़ बेहतर होती है और सतह पर गड्ढे या उखड़ने की समस्या कम हो सकती है.

इसे भी पढ़ें- Floor Tile Care: फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर

छोटे छेद दिखें तो सिर्फ पेंट न करें

अगर दीवार पर छोटे-छोटे छेद या गड्ढे नजर आने लगे हैं, तो सबसे पहले उनकी वजह समझने की कोशिश करें. दीवार को ध्यान से देखें कि कहीं उसके आसपास नमी, दाग, उभरी हुई पेंट की परत या दरार तो नहीं है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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