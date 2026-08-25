दीवार से झड़ने लगा है प्लास्टर और पेंट? 1 आसान तरीके से करें ठीक

How To Fix Flaking Wall Plaster At Home: दीवार पर लगा पेंट या प्लास्टर अगर धीरे-धीरे झड़ने लगे, जगह-जगह से उखड़ने लगे या उसकी परत के नीचे बुलबुले दिखाई देने लगें, तो इसे सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी समस्या समझना ठीक नहीं है. कई बार दीवार की ऊपरी परत का खराब होना अंदर छिपी किसी बड़ी परेशानी का संकेत होता है. ऐसे में सीधे उसके ऊपर नया पेंट कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता. पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आखिर प्लास्टर या पेंट क्यों उखड़ रहा है.

प्लास्टर झड़ने की वजह क्या हो सकती है?

दीवार से प्लास्टर या पेंट निकलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजह नमी है. बारिश के दौरान बाहरी दीवार से पानी का रिसाव, पाइप या छत में लीकेज और बाथरूम या किचन में ज्यादा नमी दीवार के अंदर पहुंच सकती है. जब यह नमी पेंट या प्लास्टर के नीचे फंस जाती है, तो दोनों के बीच की पकड़ कमजोर होने लगती है. इसके बाद परत फूलने, उखड़ने और धीरे-धीरे झड़ने लगती है.

इसके अलावा, अगर पेंट करने से पहले दीवार की सही तरह सफाई, सैंडिंग या प्राइमिंग नहीं की गई है, तो नई परत ठीक से चिपक नहीं पाती. धूल, ग्रीस और पुरानी उखड़ी हुई पेंट की परत भी नई कोटिंग की पकड़ कमजोर कर सकती है. खराब क्वालिटी का पेंट, बहुत मोटी परत में पेंट करना या गीली दीवार पर पेंट कर देना भी कुछ समय बाद समस्या पैदा कर सकता है.





दीवार पर ये संकेत दिखें तो ध्यान दें

दीवार खराब होने से पहले अक्सर कुछ छोटे संकेत दिखाई देती हैं. पेंट के नीचे छोटे-छोटे बुलबुले बनना, प्लास्टर में महीन दरारें आना, दीवार पर नमी या रंग बदलने के निशान दिखना और आसपास सीलन जैसी गंध आना ऐसे संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर समय रहते इनकी वजह का पता लगा लिया जाए, तो आगे होने वाली बड़ी मरम्मत से बचा जा सकता है.

ऊपर से पेंट करने से पहले ये जांचें

सबसे पहले दीवार को ध्यान से देखें और पता करें कि कहीं नमी या पानी का रिसाव तो नहीं है. अगर दीवार के पीछे पाइप में लीकेज है, छत से पानी आ रहा है या बारिश का पानी बाहरी दीवार से अंदर पहुंच रहा है, तो पहले उस समस्या को ठीक करना जरूरी है. इसी तरह बाथरूम या किचन में लगातार नमी रहती है तो वहां वेंटिलेशन की भी जांच करें. सिर्फ ऊपर से पेंट करने पर कुछ समय के लिए दाग छिप सकते हैं, लेकिन असली समस्या बनी रहती है और पेंट फिर उखड़ सकता है.





खराब प्लास्टर और पेंट को पहले हटाएं

अगर दीवार की परत पहले से उखड़ रही है, तो उसके ऊपर सीधे पेंट न करें. स्क्रेपर या पुट्टी नाइफ की मदद से ढीले पेंट और झड़ रहे प्लास्टर को सावधानी से हटा दें. कोशिश करें कि कमजोर और ढीली परत पूरी तरह निकल जाए और नीचे एक मजबूत सतह दिखाई देने लगे. इसके बाद दीवार पर मौजूद दरार, गड्ढे या असमान हिस्से को अच्छी क्वालिटी के वॉल फिलर या सीमेंट मिक्स से ठीक किया जा सकता है. नमी से प्रभावित दीवार में जरूरत के अनुसार वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

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सतह को समतल करना जरूरी है

मरम्मत के बाद दीवार को तुरंत पेंट न करें. पहले फिलर या रिपेयर मटेरियल को अच्छी तरह सूखने दें. सूखने के बाद सैंडपेपर से उस हिस्से को रगड़कर आसपास की दीवार के बराबर समतल करें. इससे पेंट करने के बाद मरम्मत किया गया हिस्सा अलग से उभरा हुआ नजर नहीं आएगा.

प्राइमर के बाद ही करें पेंट

सतह तैयार होने के बाद प्राइमर लगाना भी जरूरी है. प्राइमर नई पेंट की परत को दीवार से बेहतर तरीके से चिपकने में मदद करता है और रिपेयर किए गए हिस्से को सील करने में भी मदद करता है. इसके बाद ही अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाएं. अगर दीवार किचन, बाथरूम या बाहरी हिस्से में है, जहां नमी का खतरा ज्यादा रहता है, तो उस जगह के हिसाब से नमी या पानी को सहने वाला पेंट चुनना बेहतर रहता है.

दोबारा प्लास्टर न झड़े, इसके लिए क्या करें?

आगे इस समस्या से बचने के लिए दीवारों में नमी को जमा न होने दें. किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें और पाइप या छत में लीकेज दिखाई देने पर उसे जल्द ठीक कराएं. बाहरी दीवारों पर बारिश और मौसम के असर को देखते हुए सही वॉटरप्रूफिंग और मौसम के अनुकूल कोटिंग कराना भी मददगार हो सकता है. दीवारों की समय-समय पर जांच करते रहें, खासकर बारिश के बाद. छोटी दरार, बुलबुले या सीलन के निशान शुरुआत में ही ठीक कर देने से समस्या को बड़ा होने से रोका जा सकता है.

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