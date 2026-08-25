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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?

चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?

दो हफ्ते में चीनी की कीमत करीब 40 फीसदी तक बढ़ गई. जानें कैसे रिकॉर्ड सरप्लस का अनुमान चीनी की कमी में बदल गया और उत्पादन घटने से बाजार पर क्या असर पड़ा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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देश में चीनी की कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बड़े शहरों में एक किलो चीनी खरीदने के लिए लोगों को करीब दो हफ्ते पहले के मुकाबले लगभग 40 फीसदी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है. ओणम और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने के कारण बाजार में इसकी उपलब्धता को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले तक देश में चीनी के उत्पादन को लेकर तस्वीर बिल्कुल अलग थी. उस समय इस सीजन में रिकॉर्ड उत्पादन और बड़े सरप्लस की उम्मीद की जा रही थी. अब उत्पादन के अनुमान में लगातार कमी और घरेलू बाजार में सीमित सप्लाई के कारण चीनी की कीमतों में तेजी आ गई है.

शुरुआत में थी रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद

चीनी सीजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. सीजन की शुरुआत में सरकार और चीनी उद्योग को उम्मीद थी कि इस बार उत्पादन काफी ज्यादा रहेगा. इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA ने जुलाई 2025 में शुरुआती अनुमान जारी करते हुए करीब 34.90 मिलियन टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था. यह 2024-25 के करीब 29.6 मिलियन टन उत्पादन से लगभग 18.3 फीसदी ज्यादा था. उत्पादन ज्यादा होने की उम्मीद के कारण बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहने की संभावना थी. इसी आधार पर सरकार ने सीजन की शुरुआत में चीनी के निर्यात की अनुमति भी दी.

सरकार ने पहले बढ़ाया था चीनी एक्सपोर्ट

सरकार ने 2024-25 सीजन में  जनवरी 2025 में 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन 2025-26 सीजन में स्थिति अलग रही. इस सीजन में नवंबर 2025 में ही शुरुआती 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दे दी गई. इसके बाद फरवरी में 5 लाख टन और निर्यात की अनुमति मिली. उस समय सरकार और उद्योग को उम्मीद थी कि घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद भी देश में पर्याप्त चीनी बची रहेगी.

मई में बदली पूरी तस्वीर

चीनी उत्पादन के अनुमान समय बीतने के साथ  कमजोर होने लगे. मई तक सरकार को घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने की चिंता होने लगी. इसके बाद 30 सितंबर तक चीनी निर्यात पर रोक लगा दी गई. जुलाई में सरकार ने चीनी मिलों और कारोबारियों की बिक्री पर भी नियंत्रण बढ़ाया. अगस्त में चीनी मिलों के लिए मासिक बिक्री कोटा 22.5 लाख टन रखा गया. बाजार में त्योहारों के कारण करीब 23 से 24 लाख टन चीनी की मांग रहने की उम्मीद थी. ऐसे में उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी और कीमतों पर इसका असर दिखाई देने लगा.

अगस्त में चीनी की कीमत ने बनाया रिकॉर्ड

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी की एक्स-मिल कीमतें जून के अंत से ही बढ़ रही थीं. अगस्त के पहले सप्ताह में कीमत करीब 4,880 से 4,980 रुपये प्रति 100 किलो तक पहुंच गई. 18 अगस्त को कीमत बढ़कर करीब 5,350 रुपये प्रति 100 किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. इसके अगले दिन उत्तर प्रदेश में एक्स-मिल कीमत करीब 5,850 रुपये प्रति 100 किलो बताई गई, जबकि एक सप्ताह पहले यह करीब 4,830 रुपये थी.

सरप्लस से कमी तक कैसे पहुंचा बाजार?

सीजन की शुरुआत में ISMA ने करीब 34.90 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया था. नवंबर में इस अनुमान को थोड़ा घटाकर 34.35 मिलियन टन किया गया. इसमें से करीब 3.4 मिलियन टन चीनी के बराबर मात्रा एथेनॉल उत्पादन की ओर जाने का अनुमान था. ऐसे में खाने के लिए करीब 31 मिलियन टन चीनी बचने की उम्मीद थी. शुरुआती स्टॉक करीब 5 मिलियन टन था. इस हिसाब से कुल उपलब्धता लगभग 36 मिलियन टन बैठ रही थी, जबकि घरेलू खपत करीब 28.5 मिलियन टन रहने का अनुमान था. यानी उस समय भी बाजार में अच्छा खासा सरप्लस दिखाई दे रहा था. समस्या तब बढ़ी जब चीनी उत्पादन के अनुमान लगातार नीचे आने लगे. फरवरी में ISMA ने सकल चीनी उत्पादन का अनुमान घटाकर 32.4 मिलियन टन कर दिया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
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