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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटउपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?

उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?

दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में वैभव सूर्यवंशी की जर्सी ने सबका ध्यान खींचा. जर्सी पर नंबर का हिस्सा टेप से ढका था और सिर्फ '3' दिख रहा था. वजह सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खूब चर्चे में है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 25 Aug 2026 11:03 AM (IST)
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दिलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते ही वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में आ गए. इस बार वजह उनका बल्ला नहीं, बल्कि उनकी जर्सी है. ईस्ट जोन के लिए खेल रहे 15 साल के वैभव की जर्सी के पीछे नंबर का एक हिस्सा टेप से ढका हुआ नजर आया, जिसके बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. वैभव ईस्ट जोन टीम के उपकप्तान हैं.

जर्सी पर सिर्फ ‘3’ दिखा

वैभव की जर्सी पर टेप इस तरह लगाया गया था कि पीछे सिर्फ 3 नंबर नजर आ रहा था. हालांकि, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह संभव है कि जर्सी पर कोई गलत नंबर छप गया हो और उसे छिपाने के लिए वैभव ने टेप का इस्तेमाल किया हो. दरअसल, नंबर 3 वैभव के लिए नया नहीं है. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए इसी नंबर की जर्सी पहनते हैं. भारत के लिए डेब्यू करने के दौरान भी उनकी जर्सी का नंबर 3 ही था. ऐसे में दिलीप ट्रॉफी में भी इसी नंबर को दिखाने की उनकी कोशिश ने लोगों का ध्यान खींच लिया. 

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उपकप्तान बनाए गए हैं वैभव

वैभव को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. खास बात यह है कि वह सिर्फ 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी घरेलू टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. टीम की कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं. हालांकि, मैदान पर उनका डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ वह सिर्फ 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी छोटी पारी में लगातार दो चौके लगाए, लेकिन इसके बाद गेंद को गली की दिशा में खेल बैठे और कैच देकर पवेलियन लौट गए.

नंबर 3 से खास कनेक्शन

वैभव का नंबर 3 से खास जुड़ाव पहले से रहा है. राजस्थान रॉयल्स में भी उनकी पहचान इसी नंबर से है और भारतीय टीम के साथ उनके शुरुआती सफर में भी यही नंबर देखने को मिला. इसलिए दिलीप ट्रॉफी की जर्सी पर नंबर को लेकर हुई यह हलचल फैंस के लिए दिलचस्प बन गई. फिलहाल यह साफ नहीं है कि जर्सी पर टेप लगाने का फैसला खुद वैभव का था या जर्सी से जुड़ी किसी तकनीकी समस्या की वजह से ऐसा किया गया. इसलिए इसे लेकर किसी पक्के कारण का दावा करना जल्दबाजी होगी. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Duleep Trophy Vaibhav Suryavanshi
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