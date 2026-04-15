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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsUse Bedsheets For Cleaning Cloths: पुरानी चादरों को दोबारा कैसे करें इस्तेमाल? जानें ऐसे तरीके, जो खूब बचाएंगे पैसा

Use Bedsheets For Cleaning Cloths: पुरानी चादरों को दोबारा कैसे करें इस्तेमाल? जानें ऐसे तरीके, जो खूब बचाएंगे पैसा

Use Bedsheets For Cleaning Cloths: पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि घर के खर्च को भी कम करता है. चलिए आपको बताते हैं कि चादर का कैसे यूज कर सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Apr 2026 12:21 PM (IST)
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What To Do With Old Bedsheets At Home: घर में पुरानी चादरें अक्सर बेकार समझकर अलग रख दी जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा क्रिएटिव सोचा जाए तो यही चादरें आपके काम की कई चीजों में बदल सकती हैं और पैसे की भी अच्छी बचत करा सकती हैं. आजकल लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि घर के खर्च को भी कम करता है. 

कैसे कर सकते हैं इनका यूज

होम ऑर्गनाइजेशन एक्सपर्ट औरना फादर्स के मुताबिक, पुरानी चादरें असल में बड़े कपड़े के टुकड़े होती हैं, जिन्हें कई तरह के डू इट योरसेल्फ कामों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी से इन्हें नया जीवन दिया जा सकता है, बजाय इसके कि इन्हें फेंक दिया जाए.

फर्नीचर कवर के रूप में इस्तेमाल 

सबसे आसान तरीका है इन चादरों को फर्नीचर कवर के रूप में इस्तेमाल करना. घर में पेंटिंग, मरम्मत या शिफ्टिंग के दौरान आप इन्हें सोफा, टेबल या अन्य सामान को धूल और गंदगी से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.  एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि पुराने बेडशीट्स को काटकर फर्नीचर पर कवर की तरह इस्तेमाल करना एक सस्ता और इको-फ्रेंडली विकल्प है. 

 बिस्तर के लिए भी बेहतरीन विकल्प

अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, तो पुरानी चादरें उनके बिस्तर के लिए भी बेहतरीन विकल्प बन सकती हैं. इनसे आप आसानी से नया कवर बना सकते हैं, जिसे धोना भी आसान होता है और बार-बार बदल सकते हैं. इससे न सिर्फ सफाई बनी रहती है, बल्कि नया बिस्तर खरीदने का खर्च भी बचता है. 

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घर की सफाई में भी यूजफुल

घर की सफाई के लिए भी ये चादरें बेहद काम की साबित होती हैं. आप इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर डस्टिंग क्लॉथ या पोछा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लीनिंग एक्सपर्ट के अनुसार, कॉटन की चादरें काफी ज्यादा सोखने वाली होती हैं, जिससे सफाई आसान और प्रभावी बनती है.

स्टोरेज बॉक्स को भी नया लुक

इसके अलावा, आप पुरानी चादरों से स्टोरेज बॉक्स को भी नया लुक दे सकते हैं. पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स को इनसे कवर करके आप उन्हें स्टाइलिश स्टोरेज में बदल सकते हैं, जहां आप खिलौने, मैगजीन या कपड़े रख सकते हैं. अलग-अलग रंग और डिजाइन का इस्तेमाल करके घर को एक नया और सजा हुआ लुक भी दिया जा सकता है. पुरानी चादरों को फेंकने के बजाय उनका सही इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा कदम है. इससे न सिर्फ आपका घर व्यवस्थित रहता है, बल्कि पैसे की बचत भी होती है और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है. छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप बड़े बदलाव ला सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
How To Reuse Old Bedsheets Old Bedsheets Reuse Ideas Creative Uses For Old Bedsheets
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