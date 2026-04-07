क्या समुद्र में भी होते हैं तेल के कुएं, जानें यहां से कैसे निकाला जाता है तेल

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Oil Wells Ocean: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध अभी भी जारी है. इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है. जैसे-जैसे यह संघर्ष बढ़ रहा है तेल की उपलब्धता को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही है. इसी बीच एक अहम सवाल सामने आ रहा है कि क्या समुद्र में भी तेल के कुएं होते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

समुद्र के नीचे तेल के कुएं

तेल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है. इसके बड़े भंडार समुद्र तल के काफी नीचे मौजूद हैं. उन्हें निकालने की प्रक्रिया को ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है. भारत में इसका एक जाना माना उदाहरण मुंबई हाई है. यह देश के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में से एक है.

कैसे होती है इसकी शुरुआत

ड्रिलिंग शुरू करने से पहले वैज्ञानिक सबसे पहले समुद्र तल के नीचे तेल के संभावित भंडारों की पहचान करते हैं. यह काम सिस्मिक सर्वे की मदद से किया जाता है. इसमें ध्वनि तरंगों को समुद्र तल की गहराई में भेजा जाता है ताकि जमीन के नीचे की संरचनाओं का नक्शा बनाया जा सके.

ड्रिलिंग प्लेटफार्म लगाए जाते हैं

जैसे ही तेल का पता चल जाता है समुद्र में ड्रिलिंग रिग को लगा दिया जाता है. यह प्लेटफॉर्म या तो समुद्र तल से मजबूती से जुड़े होते हैं या फिर एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रणाली की मदद से समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं. यह सभी तेल निकालने के कामों के लिए एक बेस का काम करते हैं.

इन रिग से शक्तिशाली मशीनें समुद्र तल के हजारों फीट नीचे तक ड्रिल करती हैं. जमीन पर की जाने वाली ड्रिलिंग की तुलना में ऑफशोर ड्रिलिंग काफी ज्यादा चुनौती पूर्ण और महंगी होती है.

तेल को ऊपर खिंचा जाता है

तेल के भंडार तक पहुंचाने के बाद कच्चे तेल को खास पाइप लाइनों के जरिए ऊपर खिंचा जाता है. इसके बाद इसे भंडारण करने वाले जहाजों तक या फिर सीधे जमीन पर रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है.

निकाला गया तेल अपने कच्चे रूप में होता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं. इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है जहां इसे गर्म करने पर अलग करने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है. ऐसा इसलिए ताकि पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और दूसरे जरूरी ईंधन तैयार किए जा सकें.

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