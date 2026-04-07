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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOil Wells Ocean: क्या समुद्र में भी होते हैं तेल के कुएं, जानें यहां से कैसे निकाला जाता है तेल

Oil Wells Ocean: क्या समुद्र में भी होते हैं तेल के कुएं, जानें यहां से कैसे निकाला जाता है तेल

Oil Wells Ocean: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की आपूर्ति में कमी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि क्या समुद्र में भी तेल के कुएं होते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Apr 2026 06:34 PM (IST)
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Oil Wells Ocean: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध अभी भी जारी है. इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है. जैसे-जैसे यह संघर्ष बढ़ रहा है तेल की उपलब्धता को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही है. इसी बीच एक अहम सवाल सामने आ रहा है कि क्या समुद्र में भी तेल के कुएं होते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

समुद्र के नीचे तेल के कुएं 

तेल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है. इसके बड़े भंडार समुद्र तल के काफी नीचे मौजूद हैं. उन्हें निकालने की प्रक्रिया को ऑफशोर ड्रिलिंग कहा जाता है. भारत में इसका एक जाना माना उदाहरण मुंबई हाई है. यह देश के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में से एक है. 

कैसे होती है इसकी शुरुआत 

ड्रिलिंग शुरू करने से पहले वैज्ञानिक सबसे पहले समुद्र तल के नीचे तेल के संभावित भंडारों की पहचान करते हैं. यह काम सिस्मिक सर्वे की मदद से किया जाता है. इसमें ध्वनि तरंगों को समुद्र तल की गहराई में भेजा जाता है ताकि जमीन के नीचे की संरचनाओं का नक्शा बनाया जा सके. 

ड्रिलिंग प्लेटफार्म लगाए जाते हैं 

जैसे ही तेल का पता चल जाता है समुद्र में ड्रिलिंग रिग को लगा दिया जाता है. यह प्लेटफॉर्म या तो समुद्र तल से मजबूती से जुड़े होते हैं या फिर एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रणाली की मदद से समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं. यह सभी तेल निकालने के कामों के लिए एक बेस का काम करते हैं. 

इन रिग से शक्तिशाली मशीनें समुद्र तल के हजारों फीट नीचे तक ड्रिल करती हैं. जमीन पर की जाने वाली ड्रिलिंग की तुलना में ऑफशोर ड्रिलिंग काफी ज्यादा चुनौती पूर्ण और महंगी होती है. 

तेल को ऊपर खिंचा जाता है 

तेल के भंडार तक पहुंचाने के बाद कच्चे तेल को खास पाइप लाइनों के जरिए ऊपर खिंचा जाता है.  इसके बाद इसे भंडारण करने वाले जहाजों तक या फिर सीधे जमीन पर रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है. 

निकाला गया तेल अपने कच्चे रूप में होता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं.  इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है जहां इसे गर्म करने पर अलग करने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है. ऐसा इसलिए ताकि पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और दूसरे जरूरी ईंधन तैयार किए जा सकें.

यह भी पढ़ें: क्या है युद्ध बंदी कानून, ईरान-इजरायल और अमेरिका की जंग के बीच जान लीजिए जवाब

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Mumbai High Oil Wells Ocean Offshore Drilling
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