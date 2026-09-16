Easy Hacks To Peel One Kg Onion Fast: प्याज काटना या छीलना किचन के उन कामों में शामिल है जिससे लगभग हर किसी का सामना होता है. सब्जी बनानी हो, ग्रेवी तैयार करनी हो या फिर कोई स्पेशल डिश बनानी हो, प्याज के बिना काम चलना मुश्किल है. लेकिन प्याज के साथ सबसे बड़ी परेशानी इसकी तेज गंध और आंखों में आने वाले आंसू हैं. कई बार कुछ ही प्याज छीलने या काटने में आंखों से पानी आने लगता है और किचन का काम भी मुश्किल हो जाता है.

अगर आप भी एक साथ ज्यादा मात्रा में प्याज तैयार करने से बचते हैं तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान किचन ट्रिक्स की मदद से प्याज को कम समय में तैयार किया जा सकता है और आंखों में आंसू आने की परेशानी भी काफी हद तक कम की जा सकती है. खासकर जब आपको 1 किलो तक प्याज छीलना हो तो ये छोटे-छोटे हैक्स काफी काम आ सकते हैं.

प्याज छीलते समय आंखों में पानी क्यों आता है?

प्याज में कुछ ऐसे सल्फर कंपाउंड और एंजाइम मौजूद होते हैं जो इसकी सेल्स के अंदर अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं. जैसे ही प्याज को काटा या छीलने के दौरान उसकी सेल्स टूटती हैं, ये तत्व आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक गैस बनती है. यही गैस आंखों तक पहुंचकर जलन पैदा करती है. आंखों को इस जलन से बचाने के लिए शरीर आंसू निकालता है. इसी वजह से प्याज काटते या बारीकी से तैयार करते समय आंखों से पानी आने लगता है. हालांकि, प्याज को सही तरीके से हैंडल करके इस परेशानी को कम किया जा सकता है.





2 मिनट में 1 किलो प्याज तैयार करने का आसान तरीका

अगर आपको ज्यादा मात्रा में प्याज छीलने हैं तो एक-एक प्याज को हाथ में लेकर लंबे समय तक रगड़ने के बजाय पहले सभी प्याज को एक साथ तैयार करें. इससे आपका समय भी बचेगा और काम ज्यादा व्यवस्थित तरीके से पूरा होगा. सबसे पहले प्याज की बाहरी सूखी परत को हल्का सा ढीला करें. इसके बाद ऊपर का सूखा हिस्सा काट दें. ध्यान रखें कि प्याज की जड़ वाले हिस्से को शुरुआत में पूरी तरह न काटें, क्योंकि इसी हिस्से में आंसू लाने वाले कंपाउंड की मात्रा ज्यादा होती है.





अब प्याज को आधा काटने की जरूरत हो तो उसे ऊपर से जड़ की तरफ काटें और जड़ वाले हिस्से को अंत तक बचाकर रखें. इस तरीके से प्याज काटते समय उसकी कोशिकाएं कम टूटती हैं और आंखों में जलन पैदा करने वाली गैस का असर भी कम हो सकता है. अगर सिर्फ प्याज छीलना है तो बाहरी परत निकालकर उसे तुरंत अलग कर दें और सारे प्याज एक साथ साफ करके रख लें. इस तरह 1 किलो प्याज को बैच में तैयार करना ज्यादा आसान रहता है.

प्याज को पहले ठंडा करने का हैक भी आएगा काम

अगर प्याज काटते समय आपकी आंखों में बहुत ज्यादा पानी आता है तो प्याज को इस्तेमाल करने से पहले करीब 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं. ठंडा तापमान प्याज में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है. ध्यान रखें कि प्याज को जरूरत से ज्यादा देर तक गीला या खुला न छोड़ें. बस काटने से पहले कुछ समय के लिए ठंडा करना काफी हो सकता है.

तेज चाकू से कम आएंगे आंसू

किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू अगर बहुत कुंद है तो प्याज काटते समय उसे बार-बार दबाना पड़ता है. इससे प्याज की कोशिकाएं ज्यादा टूटती हैं और आंखों में जलन पैदा करने वाले कंपाउंड ज्यादा मात्रा में बाहर आ सकते हैं. इसलिए प्याज काटने के लिए हमेशा अच्छी तरह धार वाला चाकू इस्तेमाल करें. तेज चाकू से कट साफ आता है और प्याज को कम दबाना पड़ता है.

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प्याज को माइक्रोवेव करने का तरीका

कुछ लोग प्याज काटने से पहले उसे माइक्रोवेव में थोड़ी देर गर्म करने का तरीका भी अपनाते हैं. कम तापमान पर थोड़े समय के लिए गर्म करने से प्याज के अंदर मौजूद कुछ एंजाइम खत्म हो सकते हैं और काटते समय जलन कम महसूस हो सकती है. हालांकि, अगर प्याज को सलाद या ऐसी डिश में इस्तेमाल करना है जहां उसका स्वाद और क्रंच बिल्कुल ताजा चाहिए तो यह तरीका हर बार सही नहीं रहेगा.

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