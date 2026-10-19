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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?

यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज यूपी के नेताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर बैठक कर रहीं हैं. जिसमें जल्द ही सपा से सीटों के तालमेल पर मुहर लग सकती है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 19 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जल्द ही सीटों पर राय शुमारी हो सकती है. इसी को लेकर पार्टी नेता प्रियंका गांधी आज यूपी के नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं. जिसमें प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद मौजूद हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी सर्वे टीम के साथ बैठक कर रहीं हैं, जिसमें कांग्रेस की सबसे मजबूत और संभावित सीटों पर मंथन चल रहा है. लेकिन वो सीटें कौन सी और कितनी होंगी इसकी तस्वीर साफ नहीं है. माना जा रहा है अपनी तरफ से पूरी तैयारी के बाद कांग्रेस सपा से बातचीत शुरू होगी.

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जल्द लग सकती है मुहर 

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है, पंजाब और उत्तराखंड के साथ यूपी उसकी रणनीति का हिस्सा है. जिसमें इस बार सपा के साथ कांग्रेस अपना ग्राफ बढ़ाने की पूरी कोशिश में है.  कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और इमरान मसूद समेत कई नेता सीटों के बंटवारे पर सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं. जिसमें कोई बराबर 200 सीट तो कोई 150 सीट की मांग का रहा. जबकि दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया.

कांग्रेस कमजोर संगठन को मजबूत करने में जुटी 

विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ अब पार्टी ने कई और पदाधिकारियों को बदलने का प्लान बना लिया है. बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं थीं और उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा था. अपने बेस वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की रणनीति पर ही उसने अपने प्रदेश संगठन की रूपरेखा तय की है. लेकिन सपा से गठबंधन के बाद क्या स्थिति बनती है ये सब उस पर निर्भर होगा. इसलिए पार्टी अपने अंदरूनी सर्वे और मजबूत सीटों को परख लेना चाहती है. जिसमें प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 19 Oct 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
SP-Congress Alliance UP NEWS
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