यूपी चुनाव 2027: प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा, सपा से सीटों पर जल्द होगी बात?



उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जल्द ही सीटों पर राय शुमारी हो सकती है. इसी को लेकर पार्टी नेता प्रियंका गांधी आज यूपी के नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं. जिसमें प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद मौजूद हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी सर्वे टीम के साथ बैठक कर रहीं हैं, जिसमें कांग्रेस की सबसे मजबूत और संभावित सीटों पर मंथन चल रहा है. लेकिन वो सीटें कौन सी और कितनी होंगी इसकी तस्वीर साफ नहीं है. माना जा रहा है अपनी तरफ से पूरी तैयारी के बाद कांग्रेस सपा से बातचीत शुरू होगी.

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जल्द लग सकती है मुहर

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है, पंजाब और उत्तराखंड के साथ यूपी उसकी रणनीति का हिस्सा है. जिसमें इस बार सपा के साथ कांग्रेस अपना ग्राफ बढ़ाने की पूरी कोशिश में है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और इमरान मसूद समेत कई नेता सीटों के बंटवारे पर सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं. जिसमें कोई बराबर 200 सीट तो कोई 150 सीट की मांग का रहा. जबकि दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया.

कांग्रेस कमजोर संगठन को मजबूत करने में जुटी

विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ अब पार्टी ने कई और पदाधिकारियों को बदलने का प्लान बना लिया है. बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं थीं और उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा था. अपने बेस वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की रणनीति पर ही उसने अपने प्रदेश संगठन की रूपरेखा तय की है. लेकिन सपा से गठबंधन के बाद क्या स्थिति बनती है ये सब उस पर निर्भर होगा. इसलिए पार्टी अपने अंदरूनी सर्वे और मजबूत सीटों को परख लेना चाहती है. जिसमें प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

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