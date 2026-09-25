How To Fix Watery Dough Without Dry Flour: आटा गूंथना रसोई के उन कामों में शामिल है, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती है. खासकर जब आटे में पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो उसे हाथ से गूंथना और भी मुश्किल हो जाता है. ऐसा आटा हाथों से चिपकता है और बार-बार उसे संभालना पड़ता है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अच्छे आटे के लिए लंबे समय तक हाथों से उसे गूंथना ही जरूरी है, तो ऐसा नहीं है. कुछ आसान तरीकों की मदद से ज्यादा पानी वाले आटे को भी बिना पारंपरिक तरीके से लगातार गूंथे तैयार किया जा सकता है.

ज्यादा पानी वाला आटा क्यों मुश्किल होता है?

आटे में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर वह काफी नरम और चिपचिपा हो जाता है. ऐसे आटे को हाथ से सामान्य तरीके से गूंथने पर वह हाथों और काम करने वाली सतह से चिपक सकता है. कई बार लोग इसे संभालने के लिए बार-बार सूखा आटा डालते हैं, लेकिन इससे आटे की बनावट प्रभावित हो सकती है. इसलिए ऐसे आटे के लिए अलग तरीका अपनाना बेहतर रहता है.





आटे को पहले थोड़ा छोड़ दें

आटा तैयार करने के बाद उसे थोड़ी देर छोड़ देना फायदेमंद हो सकता है. इससे आटे को पानी सोखने का समय मिलता है और उसकी बनावट कुछ हद तक संभलने लगती है. करीब 20 मिनट का आराम इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है. इसके बाद आटे को बिना अतिरिक्त सूखा आटा डाले काम करने वाली सतह पर रखें.

आटे को काटने की तकनीक अपनाएं

अब आटे को हाथों से लगातार गूंथने के बजाय आटा काटने वाले चाकू या खुरचनी की मदद से एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोटे हिस्सों में काटें. कटे हुए हिस्सों को फिर से एक साथ इकट्ठा करें और यही प्रक्रिया करीब दो मिनट तक दोहराएं. इस तरीके से आटे को बिना अतिरिक्त सूखा आटा डाले संभालना आसान होता है. इससे आटे में मौजूद पानी और आटा अच्छी तरह मिलते हैं और उसकी अंदरूनी संरचना धीरे-धीरे मजबूत होने लगती है.

आटा धीरे-धीरे चिपचिपापन छोड़ने लगेगा

शुरुआत में आटा काफी ढीला और फैला हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन काटने की प्रक्रिया जारी रखने पर उसके टुकड़े एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने लगते हैं. धीरे-धीरे आटा अपनी पहले वाली बहुत ढीली स्थिति से निकलकर कुछ मजबूत और संभालने योग्य बनने लगता है.





अब आटे को उठाकर मोड़ें

इसके बाद आटे को एक तरफ से दोनों हाथों से उठाएं. उसे थोड़ा नीचे लटकने दें और हल्के से काम करने वाली सतह पर रखें. फिर उसे अपने ऊपर मोड़ दें. इसके बाद उसी तरफ से आटे को दोबारा उठाकर यही प्रक्रिया दोहराएं. इस दौरान आटे को जोर से पटकने की जरूरत नहीं है. असल काम आटे को उठाने, थोड़ा फैलने देने और फिर मोड़ने से होता है. शुरुआत में आटा सतह पर चिपक सकता है, लेकिन जैसे-जैसे उसकी अंदरूनी संरचना मजबूत होती जाती है, वह सतह की तुलना में खुद से ज्यादा चिपकने लगता है.

आटा उठाने के लिए खुरचनी का इस्तेमाल करें

अगर आटा सतह पर ज्यादा चिपक रहा है, तो आटा खुरचने वाली खुरचनी की मदद ली जा सकती है. एक हाथ से आटे को उठाकर मोड़ें और दूसरे हाथ से खुरचनी की मदद से आटे को सतह से अलग करते रहें. इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराने पर आटे की स्थिति में साफ बदलाव दिखाई देने लगता है. जो आटा पहले बहुत ढीला और चिपचिपा लग रहा था, वह धीरे-धीरे एक साथ रहने वाला और आसानी से संभाला जाने वाला आटा बनने लगता है.

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बार-बार मोड़ना भी है जरूरी

शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आटे को कुछ समय उठने दें. इसके बाद उसे दोबारा मोड़ें. इसके लिए आटे के एक किनारे को धीरे से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचें और उसे आटे के ऊपर मोड़ दें. फिर सामने वाले हिस्से के साथ भी यही करें. इसके बाद बाकी दोनों तरफ से भी आटे को खींचकर मोड़ें. इस तरह समय-समय पर आटे को मोड़ने से उसकी मजबूती बढ़ती जाती है. साथ ही, आटा धीरे-धीरे हल्का, मजबूत और बेहतर बनावट वाला होने लगता है.

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