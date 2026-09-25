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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsEasy Way To Knead Dough: बिना हाथ लगाए कैसे गूंथे आटा? हाथों का काम ही खत्म

Easy Way To Knead Dough: बिना हाथ लगाए कैसे गूंथे आटा? हाथों का काम ही खत्म

Homemade Dough Tips: आटे में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर वह काफी नरम और चिपचिपा हो जाता है. ऐसे आटे को हाथ से सामान्य तरीके से गूंथने पर वह हाथों और काम करने वाली सतह से चिपक सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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How To Fix Watery Dough Without Dry Flour: आटा गूंथना रसोई के उन कामों में शामिल है, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती है. खासकर जब आटे में पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो उसे हाथ से गूंथना और भी मुश्किल हो जाता है. ऐसा आटा हाथों से चिपकता है और बार-बार उसे संभालना पड़ता है. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अच्छे आटे के लिए लंबे समय तक हाथों से उसे गूंथना ही जरूरी है, तो ऐसा नहीं है. कुछ आसान तरीकों की मदद से ज्यादा पानी वाले आटे को भी बिना पारंपरिक तरीके से लगातार गूंथे तैयार किया जा सकता है.

ज्यादा पानी वाला आटा क्यों मुश्किल होता है?

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आटे में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर वह काफी नरम और चिपचिपा हो जाता है. ऐसे आटे को हाथ से सामान्य तरीके से गूंथने पर वह हाथों और काम करने वाली सतह से चिपक सकता है. कई बार लोग इसे संभालने के लिए बार-बार सूखा आटा डालते हैं, लेकिन इससे आटे की बनावट प्रभावित हो सकती है. इसलिए ऐसे आटे के लिए अलग तरीका अपनाना बेहतर रहता है.


Easy Way To Knead Dough: बिना हाथ लगाए कैसे गूंथे आटा? हाथों का काम ही खत्म

आटे को पहले थोड़ा छोड़ दें

आटा तैयार करने के बाद उसे थोड़ी देर छोड़ देना फायदेमंद हो सकता है. इससे आटे को पानी सोखने का समय मिलता है और उसकी बनावट कुछ हद तक संभलने लगती है. करीब 20 मिनट का आराम इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है. इसके बाद आटे को बिना अतिरिक्त सूखा आटा डाले काम करने वाली सतह पर रखें.

आटे को काटने की तकनीक अपनाएं

अब आटे को हाथों से लगातार गूंथने के बजाय आटा काटने वाले चाकू या खुरचनी की मदद से एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोटे हिस्सों में काटें. कटे हुए हिस्सों को फिर से एक साथ इकट्ठा करें और यही प्रक्रिया करीब दो मिनट तक दोहराएं. इस तरीके से आटे को बिना अतिरिक्त सूखा आटा डाले संभालना आसान होता है. इससे आटे में मौजूद पानी और आटा अच्छी तरह मिलते हैं और उसकी अंदरूनी संरचना धीरे-धीरे मजबूत होने लगती है.

आटा धीरे-धीरे चिपचिपापन छोड़ने लगेगा

शुरुआत में आटा काफी ढीला और फैला हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन काटने की प्रक्रिया जारी रखने पर उसके टुकड़े एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने लगते हैं. धीरे-धीरे आटा अपनी पहले वाली बहुत ढीली स्थिति से निकलकर कुछ मजबूत और संभालने योग्य बनने लगता है.


Easy Way To Knead Dough: बिना हाथ लगाए कैसे गूंथे आटा? हाथों का काम ही खत्म

अब आटे को उठाकर मोड़ें

इसके बाद आटे को एक तरफ से दोनों हाथों से उठाएं. उसे थोड़ा नीचे लटकने दें और हल्के से काम करने वाली सतह पर रखें. फिर उसे अपने ऊपर मोड़ दें. इसके बाद उसी तरफ से आटे को दोबारा उठाकर यही प्रक्रिया दोहराएं. इस दौरान आटे को जोर से पटकने की जरूरत नहीं है. असल काम आटे को उठाने, थोड़ा फैलने देने और फिर मोड़ने से होता है. शुरुआत में आटा सतह पर चिपक सकता है, लेकिन जैसे-जैसे उसकी अंदरूनी संरचना मजबूत होती जाती है, वह सतह की तुलना में खुद से ज्यादा चिपकने लगता है.

आटा उठाने के लिए खुरचनी का इस्तेमाल करें

अगर आटा सतह पर ज्यादा चिपक रहा है, तो आटा खुरचने वाली खुरचनी की मदद ली जा सकती है. एक हाथ से आटे को उठाकर मोड़ें और दूसरे हाथ से खुरचनी की मदद से आटे को सतह से अलग करते रहें. इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराने पर आटे की स्थिति में साफ बदलाव दिखाई देने लगता है. जो आटा पहले बहुत ढीला और चिपचिपा लग रहा था, वह धीरे-धीरे एक साथ रहने वाला और आसानी से संभाला जाने वाला आटा बनने लगता है.

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बार-बार मोड़ना भी है जरूरी

शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आटे को कुछ समय उठने दें. इसके बाद उसे दोबारा मोड़ें. इसके लिए आटे के एक किनारे को धीरे से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचें और उसे आटे के ऊपर मोड़ दें. फिर सामने वाले हिस्से के साथ भी यही करें. इसके बाद बाकी दोनों तरफ से भी आटे को खींचकर मोड़ें. इस तरह समय-समय पर आटे को मोड़ने से उसकी मजबूती बढ़ती जाती है. साथ ही, आटा धीरे-धीरे हल्का, मजबूत और बेहतर बनावट वाला होने लगता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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