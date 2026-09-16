Tips To Increase Air Cooler Cooling Efficiency: गर्मी के मौसम में कूलर घर को ठंडा रखने के लिए काफी काम आता है, लेकिन कई बार इसकी सही देखभाल न होने की वजह से कूलिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है. बाहर से देखने पर कूलर ठीक चलता रहता है, लेकिन उसके अंदर धूल, गंदगी, काई और पानी में जमा मिनरल्स की परत कूलिंग पैड यानी कूलर की घास को खराब कर सकती है. इसका असर कूलिंग पर तो पड़ता ही है, साथ ही कूलर के दूसरे हिस्सों पर भी दबाव बढ़ सकता है.

अगर कूलर की घास लंबे समय तक अच्छी रखना चाहते हैं, तो उसकी नियमित सफाई और सही देखभाल जरूरी है. कुछ आसान आदतों को अपनाकर कूलिंग पैड की लाइफ बढ़ाई जा सकती है और कूलर को भी लंबे समय तक ठीक तरीके से चलाने में मदद मिल सकती है.

कूलर की घास को समय-समय पर करें साफ

कूलर की घास पर लगातार धूल, गंदगी और पानी के साथ आने वाले मिनरल्स जमा होते रहते हैं. अगर इसकी सफाई लंबे समय तक न की जाए, तो पैड के छोटे-छोटे छेद बंद होने लगते हैं. इससे पानी का फ्लो कम हो सकता है और कूलिंग भी प्रभावित हो सकती है. हर 2 से 3 हफ्ते में कूलिंग पैड निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धोना मददगार हो सकता है. अगर पैड पर बहुत ज्यादा गंदगी, काई या खराब होने के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उसे बदलने पर भी विचार किया जा सकता है. खासकर हार्ड वाटर वाले इलाकों में पैड पर मिनरल्स जल्दी जमा हो सकते हैं, इसलिए वहां सफाई पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. हनीकॉम्ब पैड आमतौर पर लंबे समय तक चल सकते हैं और अच्छी कूलिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन्हें भी नियमित सफाई की जरूरत होती है.





मोटर और पंखे को भी नजरअंदाज न करें

कूलर की कूलिंग सिर्फ घास पर निर्भर नहीं करती. मोटर और पंखा भी इसके जरूरी हिस्से हैं. अगर कूलर से लगातार अजीब आवाज, घिसने या चीखने जैसी आवाज आ रही है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय-समय पर मोटर और पंखे के हिस्सों की जांच करें. जहां निर्माता की गाइडलाइन के अनुसार लुब्रिकेशन की जरूरत हो, वहां सही तरीके से लुब्रिकेशन कराया जा सकता है. ढीले स्क्रू और दूसरे पार्ट्स को भी चेक करें. अगर कूलर में बेल्ट लगी है और वह घिस चुकी है, तो उसे समय रहते बदल देना बेहतर है. मोटर और पंखे की सही देखभाल से कूलर पर अनावश्यक दबाव कम रखने में मदद मिल सकती है.





सीजन खत्म होने के बाद ऐसे रखें कूलर

गर्मी खत्म होते ही कूलर को एक कोने में रख देना और उसके अंदर पानी छोड़ देना बड़ी गलती हो सकती है. टैंक या पैड में नमी बनी रहने पर फफूंदी और जंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कूलर को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो सबसे पहले उसका टैंक अच्छी तरह खाली करें. कूलिंग पैड और टैंक को पूरी तरह सूखने दें. कूलर के अंदर कहीं पानी जमा न रह जाए, इसका भी ध्यान रखें. कूलर को ढकने के लिए प्लास्टिक की जगह ऐसा कवर इस्तेमाल करना बेहतर है, जिससे हवा का थोड़ा आवागमन बना रहे. इससे धूल से बचाव होगा और अंदर की नमी फंसने की संभावना भी कम रहेगी.

धूल और गंदगी को कूलर से रखें दूर

अगर आपके आसपास धूल ज्यादा उड़ती है, तो कूलर के अंदर गंदगी जल्दी जमा हो सकती है. यह गंदगी एयर फिल्टर और दूसरे हिस्सों में जमा होकर हवा के फ्लो को प्रभावित कर सकती है. कूलर के बाहरी हिस्से को हर 3 से 4 दिन में मुलायम गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है. इस्तेमाल न होने पर कूलर के लूवर्स बंद रखें, ताकि धूल अंदर कम जाए. एयर फिल्टर को भी नियमित रूप से साफ करना जरूरी है. जरूरत के हिसाब से उसे पानी से धोया या वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जा सकता है. नियमित सफाई से कूलर में धूल की मात्रा कम रहेगी और उसे ठीक तरीके से चलाने में मदद मिलेगी.

पानी की पंप की सफाई भी है जरूरी

कूलर की पानी की पंप टैंक से पानी लेकर कूलिंग पैड तक पहुंचाती है. अगर पंप या पानी की लाइन में गंदगी जमा हो जाए, तो पैड तक पानी का फ्लो कम हो सकता है. ऐसे में कूलर चलने के बावजूद सही कूलिंग नहीं मिलती. अगर पंप से असामान्य आवाज आ रही है या पैड तक पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी जांच करें. पानी की पंप और पाइप में जमा गंदगी को नियमित रूप से साफ करना मददगार हो सकता है. महीने में एक बार पंप और पानी की लाइन की जांच करना उपयोगी रहेगा. अगर पंप खराब हो गई है, तो उसे जल्द बदलवाना बेहतर है. खराब पंप के साथ कूलर चलाते रहने से कूलिंग पैड तक पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

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कूलर की घास लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करें?

कूलर की घास को लंबे समय तक अच्छी हालत में रखने के लिए सिर्फ सीजन में सफाई करना काफी नहीं है. हर कुछ हफ्तों में पैड साफ करें, पानी की पंप और लाइन चेक करें, कूलर के आसपास जमा धूल हटाते रहें और गर्मी खत्म होने के बाद कूलर को पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करें. अगर कूलिंग पैड बहुत पुराना हो गया है या उसकी सतह लगातार गंदी और खराब नजर आ रही है, तो उसे बदलना ज्यादा सही हो सकता है.

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