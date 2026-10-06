अखिलेश के बागी विधायक बोले- सपा से राज्यसभा जाएगा 'परिवार' और 'व्यापार'

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है. इस बीच अयोध्या में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी के PDA को लेकर तंज कसा है, जिसमें सपा और बीजेपी उम्मीदवारों की तुलना की है.

अभय सिंह ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है. इसमें सपा उम्मदीवारों पर कटाक्ष किया है.जिसमें सवाल उठाया गया है कि PDA कहाँ है ?

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अभय सिंह का पोस्ट

अभय सिंह ने पोस्ट में लिखा, समाजवादी पार्टी का असली PDA चेहरा टिकट की सूची में देखिए! PDA का मतलब समझाते हुए लिखा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. फिर आगे सपा उम्मीदवारों के नाम.प्रोफेसर राम गोपाल यादव,धनराज परिमल नथवानी (उद्योगपति). इसी पर सवाल उठाया P कहां,D कहां और A कहां ?

जबकि भाजपा उम्मीदवारों के नाम लिखते हुए उनकी जाति को भी संबोधित किया है.

बीजेपी उम्मीदवारों के नाम

गोसाईगंज विधायक ने राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची साझा की है. उसमें धर्मपाल सिंह- लोधी (OBC),राधाकांत ओझा-ब्राह्मण, प्रकाश पाल-(OBC), विद्यासागर सोनकर- (SC),गोपी कृष्ण पांडेय-ब्राह्मण, प्रियंका सिंह रावत- (SC), राम प्रताप सिंह चौहान-ठाकुर, श्रुति गंगवार- (OBC) शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सूची में OBC, अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, राजपूत और महिलाओं सहित अलग-अलग सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है.

इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा-

नारा घोषणा है, प्रतिनिधित्व उसकी परीक्षा

भाषण आश्वासन है, अवसर उसका प्रमाण.

समाज का नाम लेना राजनीति है,

समाज को स्थान देना प्रतिनिधित्व है.

राजनीति भाषण से नहीं,

फैसलों से पहचानी जाती है.

यहां बता दें कि बीजेपी ने सोमवार शाम को राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की थी. जिसमें एक नाम छोड़कर सभी नाम चौंकाने वाले थे. इससे पहले स्मृति ईरानी समेत कुमार विश्वास के साथ ही कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में थे. लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नए चेहरों पर दांव लगाया है.

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