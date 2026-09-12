बाथरूम के नल पर सफेद परत जम गई, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

बाथरूम की सफाई करते समय हम फर्श, शीशे और वॉश बेसिन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नल पर जमी सफेद परत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. कुछ समय बाद यह परत इतनी मोटी हो जाती है कि नल पुराना और गंदा दिखने लगता है. असल में यह परत पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से जमती है. खासकर जिस जगह पानी ज्यादा हार्ड होता है, वहां नल पर सफेद दाग जल्दी दिखाई देने लगते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे साफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. घर में रखी कुछ आसान चीजों से नल को फिर से साफ और चमकदार बनाया जा सकता है.

सिरके से आसानी से हटाएं सफेद परत

नल पर जमी सफेद परत साफ करने के लिए सफेद सिरका इस्तेमाल किया जाता है. एक कटोरी में थोड़ा सिरका लें और उसमें कपड़ा भिगो दें. अब इस कपड़े को नल के उस हिस्से पर कुछ देर के लिए लपेटकर रखें, जहां सफेद परत जमी है. करीब 15 से 20 मिनट बाद कपड़ा हटाकर नल को पुराने टूथब्रश या मुलायम स्क्रब से हल्के हाथ से रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से नल धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें. सिरका परत को ढीला करने में मदद करता है, जिससे सफाई आसान हो जाती है. अगर परत ज्यादा मोटी है तो इस प्रक्रिया को दोबारा किया जा सकता है.

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नींबू और बेकिंग सोडा भी आएगा काम

अगर घर में सिरका नहीं है तो नींबू और बेकिंग सोडा से भी सफाई की जा सकती है. पहले नल पर थोड़ा नींबू का रस लगाएं. इसके ऊपर हल्का सा बेकिंग सोडा डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. ज्यादा जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे नल की सतह पर खरोंच आ सकती है. सफाई के बाद नल को पानी से अच्छी तरह धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें. नींबू में मौजूद एसिड और बेकिंग सोडा जमी गंदगी को ढीला करने में मदद करते हैं. हालांकि, किसी भी नए मिश्रण को इस्तेमाल करने से पहले नल की सतह और निर्माता की सफाई संबंधी सलाह देखना बेहतर रहता है.

सफाई के बाद ऐसे रखें नल चमकदार

नल पर सफेद परत बार-बार न जमे, इसके लिए रोजाना की छोटी सी सफाई काफी मदद करती है. बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद नल पर पानी की बूंदें ज्यादा देर तक न रहने दें. एक सूखे और मुलायम कपड़े से नल को पोंछ दें. इससे पानी के दाग जमने की संभावना कम होती है. हफ्ते में एक बार नल की अच्छी तरह सफाई भी की जा सकती है. अगर नल पर पहले से बहुत मोटी परत जम चुकी है तो उसे चाकू या किसी नुकीली चीज से खुरचने की कोशिश न करें. इससे नल पर खरोंच आ सकती है. हल्के हाथ से सफाई करना ही बेहतर रहता है. इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई से नल लंबे समय तक साफ और चमकदार दिखता है.

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