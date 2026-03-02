हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHoli 2026 Hangover: भांग के हैंगओवर से कैसे करें रिकवरी, जानिए राहत पाने के लिए असरदार घरेलू उपाय

भांग में मौजूद तत्व शरीर और दिमाग पर असर डालते हैं. ज्यादा सेवन से शरीर में पानी की कमी, थकान और दूसरी समस्याएं भी हो सकती है. वहीं आमतौर पर समय के साथ इन सारी समस्याओं का असर कम हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Mar 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

होली का त्योहार रंगों, मस्ती और पारंपरिक खाने के बिना अधूरा माना जाता है. कई घरों में ठंडाई के साथ भांग भी पी जाती है, जो कुछ समय के लिए उत्साह और फिर इससे हल्का नशा भी हो सकता है. हालांकि अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो अगले दिन सिरदर्द, चक्कर, उलझन, जी मिचलाना और कमजारी जैसी परेशानियां सामने आ सकती है. दरअसल भांग में मौजूद तत्व शरीर और दिमाग पर असर डालते हैं. ज्यादा सेवन से शरीर में पानी की कमी, थकान और दूसरी समस्याएं भी हो सकती है. वहीं आमतौर पर समय के साथ इन सारी समस्याओं का असर कम हो जाता है, लेकिन सही देखभाल से रिकवरी जल्दी हो सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि भांग के हैंगओवर से रिकवरी कैसे करें.

पानी और लिक्विड ज्यादा लें

भांग के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. इसलिए सबसे पहले शरीर में पानी की कमी पूरी करना जरूरी है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. नारियल पानी और नींबू पानी भी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.

खट्टी चीजें भी दें सकती है राहत

भांग का असर कम करने के लिए खट्टी चीजों का सेवन कारगर माना जाता है. नींबू पर थोड़ा काला नमक लगाकर चाटने से ताजगी मिलती है. संतरा, मौसमी या अनार का जूस भी दिया जा सकता है. ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद करते हैं. इमली का पानी भी एक पुराना घरेलू तरीका मरना जाता है. इमली को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर पीने से बेचैनी और भारीपन कम हो सकता है.

अदरक और शहद का इस्तेमाल

अगर जी मिचला रहा हो या सिर भारी लग रहा हो, तो अदरक मददगार साबित हो सकती है. अदरक का रस और शहद मिलाकर लेने से पेट को आराम मिलता है. अदरक की चाय भी पी जा सकती है, जिससे उलझन और चक्कर में राहत मिलती है.

हल्का और सादा खाना खाएं

हैंगओवर के दौरान तला-भुना और भारी खाना खाने से परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में खिचड़ी, दही-चावल या हल्का घर का बना खाना बेहतर विकल्प है. केला भी खाया जा सकता है, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कमजोरी कम होती है.

छाछ या पुदीने की चाय

भांग के बाद सिर भारी लगे तो पुदीने की चाय पी सकते हैं. इससे सिरदर्द और मतली में आराम मिलता है. एक गिलास छाछ में भुना जीरा और थोड़ा नमक मिलाकर पीने से भी पेट शांत रहता है और शरीर को ठंडक मिलती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Mar 2026 05:06 PM (IST)
