हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWinter Hair Care: सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां

Winter Hair Care: सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां

Winter Hair Care Routine: सर्दियों का मौसम आते ही तमाम तरह की दिक्कत हमारे शरीर के साथ शुरू हो जाती है, उनमें से एक है बालों में डैंड्रफ का बढ़ना. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Nov 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

Why Dandruff Increases in Winter: सर्दियां आते ही सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, आपकी स्किन और बाल भी इसका असर झेलने लगते हैं. खुजली, सफेद फलक, कंधों पर गिरती “शोल्डर स्नो” ये सब विंटर के साथ बढ़ने लगते हैं. ठंडी हवा और कमरे में चल रहे हीटर स्कैल्प को इतना सूखा बना देते हैं कि डैंड्रफ अचानक तेज हो जाती है और इससे आपको कई जगहों पर शर्मिंदा भी होना पड़ता है, क्योंकि लोग टोक देते हैं कि आपके बाल में काफी डैंड्रफ है. सर्द हवा में नमी बेहद कम होती है, जो स्कैल्प की मॉइस्चर बैरियर को धीरे-धीरे कमजोर कर देती है. यही वजह है कि खुजली, जलन और फ्लेक्स दिखाई देने लगते हैं।

सर्दियों में डैंड्रफ बढ़ने की 10 बड़ी वजहें

ठंडी हवा 

विंटर एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है. स्कैल्प की नमी तेजी से घटती है और त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है. कमजोर बैरियर पर मालासेजिया फंगस तुरंत सक्रिय हो जाता है और मोटे फ्लेक्स बनने लगते हैं।

बहुत गर्म पानी से नहाना

सर्दियों में गर्म पानी आराम देता है, लेकिन स्कैल्प के प्राकृतिक तेल को हटाकर इसे और सूखा बना देता है. इसका परिणाम खुजली, लालपन और ज्यादा फ्लेक्स होता है.

बाल कम धोना

ठंड के कारण लोग शैम्पू टाल देते हैं. इससे, ऑयल जमा होता है, डेड स्किन बढ़ती है और फंगस को तेज़ी से फैलने का मौका मिलता है.

गलत तेल लगाना

विंटर में भारी तेल लगाने से फंगस को “खुराक” मिलती है. नतीजा ज्यादा खुजली, मोटे फ्लेक्स और बार-बार डैंड्रफ लौट आना होता है. 

पूरे दिन कैप या बीनी पहनना

टोपी के अंदर गर्मी और पसीना जमा होता है, यह फंगस के पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल होता है. 

तेज हीटिंग वाले कमरे में रहना

हीटर स्कैल्प को रेत जैसी सूखी अवस्था में बदल देता है, जिससे फ्लेकिंग बढ़ जाती है.

 बालों पर बहुत ज्यादा स्टाइलिंग या हीट टूल्स

ब्लो ड्रायर और स्ट्रेटनर स्कैल्प की नमी खींच लेते हैं, जिससे डैंड्रफ बढ़ जाती है. 

स्कैल्प को सही कंडीशनिंग न देना

लोग सिर्फ बालों को कंडीशन करते हैं, स्कैल्प को नहीं। इससे सिर की त्वचा और ज्यादा सूख जाती है।

पानी कम पीना

सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर और स्कैल्प डिहाइड्रेट रहते हैं. इससे यह होता कि त्वचा छिलने लगती है और डैंड्रफ बढ़ती है.

Vitamin D की कमी

ठंड के मौसम में कम धूप से Vitamin D का स्तर गिरता है, जिससे स्कैल्प की इम्युनिटी कमजोर होती है और इंफेक्शन जल्दी बढ़ता है. 

सर्दियों में डैंड्रफ कैसे कंट्रोल करें?

  •  सही एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल
  •  गुनगुने पानी से नहाएं
  •  हफ्ते में 2–3 बार बाल धोएं
  • हल्का, नॉन-हेवी ऑयल इस्तेमाल करें
  • स्कैल्प को सांस लेने दें

इसे भी पढ़ें: Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 30 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Dandruff In Winter Winter Dandruff Causes How To Reduce Dandruff In Winter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
Advertisement

वीडियोज

SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Babri Masjid Politics: बाबरी मस्जिद पर बंगाल-राजस्थान की राजनीति आमने-सामने | West Bengal Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
Hockey
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, फिर भी हेड कोच को क्यों हुई टेंशन? जानिए
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
महाराष्ट्र: 'इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी', AIMIM विधायक के विवादित बयान से सियासी बवाल
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget