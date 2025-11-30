Weak Immunity Symptoms: सर्दी के मौसम में सर्दी-जुकाम सबसे आम समस्याओं में से एक माना जाता है. यह ऐसा मौसम ही होता है कि लोग आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं. लेकिन अगर आपको सिर्फ सर्दी ही नहीं, बल्कि बाकी मौसम में भी जुकाम की समस्या लगातार बनी रहती है, तो आपको सावधान होने की जरूरत हैं, क्योंकि आपका शरीर आपको किसी तरह की कमी की चेतावनी दे रहा है. बाकी बीमारियों के संकेतों की तरह शरीर जुकाम से भी लोगों को अगाह करता है कि उसे किसी चीज की कमी का सामना करना पड़ रहा है. अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत हर मौसम चाहे वह सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बनी रहती है, तो चलिए बताते हैं कि किस चीज की दिक्कत है.

क्यों हर दिन होता है जुकाम?

अब सवाल आता है कि हर दिन जुकाम क्यों होता है. यह सिर्फ मौसम का असर नहीं होता. कई बार वजह यह होती है कि शरीर में उन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है जो इम्यून सिस्टम की सेना की तरह काम करते हैं. जब ये पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो शरीर वायरल इंफेक्शन का आसान निशाना बन जाता है, खासतौर पर सर्दी-जुकाम जैसे वायरस का.

कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी?

इसके लिए आम पोषक की कमी सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें पहले नम्बर पर विटामिन सी का नाम आता है. विटामिन C आपकी इम्यून सिस्टम का ट्रेनर जैसा है. यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो इंफेक्शन से लड़ने की पहली रक्षा होती हैं. यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी यह उन फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जो शरीर को सेल स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं.

इसकी कमी की संकेत

बार-बार सर्दी पड़ना

घावों का देर से भरना

मसूड़ों से खून आना

लगातार थकान

रूखी और सुस्त त्वचा

विटामिन डी की कमी

दूसरे नम्बर पर आता है विटामिन डी. हम इसे ज्यादातर हड्डियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह आपकी इम्यून सिस्टम के काम को कंट्रोल करने में गहरी भूमिका निभाता है. यह इम्यून सेल्स को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया-वायरस से लड़ने में मदद करता है. अगर आप अक्सर बीमार पड़ते हैं, खासकर सर्दियों में या लंबे समय तक घर के अंदर रहने पर, तो संभव है आपका शरीर विटामिन D की कमी का संकेत दे रहा हो.

इसकी कमी के संकेत

लगातार थकान

बार-बार सर्दी-खांसी

हड्डियों या पीठ में दर्द

मूड बदलना या हल्का डिप्रेशन

मांसपेशियों में कमजोरी

जिंक

जिंक को उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी में यह बेहद आवश्यक है. यह इम्यून सेल्स बनाता है और उन्हें सक्रिय रखता है, जो वायरस से लड़ने का काम करती हैं.

कमी के संकेत

बार-बार सर्दी या संक्रमण

घावों का देर से भरना

बालों का झड़ना या पतले होना

स्वाद या गंध कम महसूस होना

नाखूनों पर सफेद धब्बे

आयरन

अगर आपको बार-बार जुकाम की समस्या है, तो उसमें आयरन की कमी भी हो सकता है. आयरन का जिक्र अक्सर एनीमिया के साथ किया जाता है, लेकिन यह इम्यूनिटी पर भी बड़ा असर डालता है. आयरन कम होने पर शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम धीमा पड़ जाता है. इस वजह से वायरस आसानी से हमला कर लेते हैं.

कमी के लक्षण

थकान के साथ बार-बार बीमार होना

पीला चेहरा या डार्क सर्कल

नाखून टूटना, बाल झड़ना

सांस फूलना

ध्यान न लगना

इसकी कमी को पूरा करने के लिए पालक, मेथी, चौलाई, खजूर, किशमिश, गुड़, दालें, राजमा, सोयाबीन, रेड मीट, चिकन लीवर, अंडे और मछली को डाइट में शामिल किया जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

