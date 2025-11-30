हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी

Frequent Cold: सुबह उठते ही बार-बार क्यों होता है जुकाम? समझ जाएं बॉडी में इस चीज की है कमी

Vitamin Deficiency And Cold: कुछ लोगों के अंदर लगातार जुकाम की समस्या बनी रहती है, चलिए आपको बताते हैं कि किस चीज की कमी के चलते लगातार इसकी समस्या बनी रहती है.

30 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

Weak Immunity Symptoms: सर्दी के मौसम में सर्दी-जुकाम सबसे आम समस्याओं में से एक माना जाता है. यह ऐसा मौसम ही होता है कि लोग आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं. लेकिन अगर आपको सिर्फ सर्दी ही नहीं, बल्कि बाकी मौसम में भी जुकाम की समस्या लगातार बनी रहती है, तो आपको सावधान होने की जरूरत हैं, क्योंकि आपका शरीर आपको किसी तरह की कमी की चेतावनी दे रहा है. बाकी बीमारियों के संकेतों की तरह शरीर जुकाम से भी लोगों को अगाह करता है कि उसे किसी चीज की कमी का सामना करना पड़ रहा है. अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत हर मौसम चाहे वह सर्दी हो या फिर गर्मी हो, बनी रहती है, तो चलिए बताते हैं कि किस चीज की दिक्कत है. 

क्यों हर दिन होता है जुकाम?

अब सवाल आता है कि हर दिन जुकाम क्यों होता है. यह सिर्फ मौसम का असर नहीं होता. कई बार वजह यह होती है कि शरीर में उन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है जो इम्यून सिस्टम की सेना की तरह काम करते हैं. जब ये पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो शरीर वायरल इंफेक्शन का आसान निशाना बन जाता है, खासतौर पर सर्दी-जुकाम जैसे वायरस का. 

कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी?

इसके लिए  आम पोषक की कमी सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसमें पहले नम्बर पर विटामिन सी का नाम आता है. विटामिन C आपकी इम्यून सिस्टम का ट्रेनर जैसा है. यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो इंफेक्शन से लड़ने की पहली रक्षा होती हैं. यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी यह उन फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जो शरीर को सेल स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं. 

इसकी कमी की संकेत

  • बार-बार सर्दी पड़ना
  • घावों का देर से भरना
  • मसूड़ों से खून आना
  • लगातार थकान
  • रूखी और सुस्त त्वचा

विटामिन डी की कमी

दूसरे नम्बर पर आता है विटामिन डी.  हम इसे ज्यादातर हड्डियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह आपकी इम्यून सिस्टम के काम को कंट्रोल करने में गहरी भूमिका निभाता है. यह इम्यून सेल्स को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया-वायरस से लड़ने में मदद करता है. अगर आप अक्सर बीमार पड़ते हैं, खासकर सर्दियों में या लंबे समय तक घर के अंदर रहने पर, तो संभव है आपका शरीर विटामिन D की कमी का संकेत दे रहा हो. 

इसकी कमी के संकेत

  • लगातार थकान
  • बार-बार सर्दी-खांसी 
  • हड्डियों या पीठ में दर्द
  • मूड बदलना या हल्का डिप्रेशन
  • मांसपेशियों में कमजोरी

जिंक 

जिंक को उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी में यह बेहद आवश्यक है. यह इम्यून सेल्स बनाता है और उन्हें सक्रिय रखता है, जो वायरस से लड़ने का काम करती हैं.

कमी के संकेत

  • बार-बार सर्दी या संक्रमण
  • घावों का देर से भरना
  • बालों का झड़ना या पतले होना
  • स्वाद या गंध कम महसूस होना
  • नाखूनों पर सफेद धब्बे

आयरन

अगर आपको बार-बार जुकाम की समस्या है, तो उसमें आयरन की कमी भी हो सकता है. आयरन का जिक्र अक्सर एनीमिया के साथ किया जाता है, लेकिन यह इम्यूनिटी पर भी बड़ा असर डालता है. आयरन कम होने पर शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम धीमा पड़ जाता है. इस वजह से वायरस आसानी से हमला कर लेते हैं. 

कमी के लक्षण

  • थकान के साथ बार-बार बीमार होना
  • पीला चेहरा या डार्क सर्कल
  • नाखून टूटना, बाल झड़ना
  • सांस फूलना
  • ध्यान न लगना

इसकी कमी को पूरा करने के लिए पालक, मेथी, चौलाई, खजूर, किशमिश, गुड़, दालें, राजमा, सोयाबीन, रेड मीट, चिकन लीवर, अंडे और मछली को डाइट में शामिल किया जा सकता है. 

इसे भी पढ़ें: सिर्फ 7 दिन सोशल मीडिया छोड़ने से 24 प्रतिशत तक कम हो जाता है डिप्रेशन, चौंका देगी यह रिपोर्ट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
30 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Frequent Cold Frequent Cold And Cough Weak Immunity Symptoms
