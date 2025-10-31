क्या ठंड शुरू होते ही सूज जाती हैं हाथ-पैर की उंगलियां, जानिए क्या है दिक्कत
जब ठंड बढ़ती है तो शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं. इस कारण ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और खून का थक्का जमने लगता है, जिसके चलते हाथ-पैर की उंगलियां लाल और नीली पड़ जाती हैं.
पूरे देश में हल्की-हल्की ठंड शुरू हो गई है. बारिश और तापमान में गिरावट के साथ ही ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास तेज करा दिया है. इस ठंड का असर सिर्फ बाहर के मौसम पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी दिखने लगा है. ठंड शुरू होते ही कई लोगों के हाथ पैर सिकुड़ने लगते हैं, उंगलियों में सूजन और खुजली जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंड का असर शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिसके कारण यह समस्या देखने को मिलती है. खास बात यह है कि यह समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ठंड शुरू होते ही हाथ पैर की उंगलियां क्यों सूज जाती है और यह दिक्कत क्या है.
ठंड में क्यों सूज जाती है उंगलियां?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब ठंड बढ़ती है तो शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं. इस कारण ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और खून का थक्का जमने लगता है, जिसके चलते हाथ-पैर की उंगलियां लाल और नीली पड़ जाती हैं. दरअसल, ठंडे तापमान में लंबे समय तक रहने पर उंगलियों में सूजन और खुजली होने लगते हैं. जिसके बाद धीरे-धीरे यह सूजन बढ़कर दर्द का रूप ले लेती है, जिससे रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी होने लगती है.
महिलाओं को ज्यादा होती है यह परेशानी
डॉक्टरों के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सर्दियों के समय में उंगलियां सूजने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. इसकी वजह यह है कि महिलाएं दिनभर रसोई और पानी से जुड़े कामों में रहती है. वहीं ठंडे पानी के लगातार संपर्क में आने से हाथों की स्किन सिकुड़ जाती है और ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, जिससे सूजन और खुजली की शिकायत बढ़ जाती है.
उंगलियों में सूजन आने पर क्या करें?
अगर आपको भी ठंड के मौसम में उंगलियों में सूजन आने लग जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. उंगलियों की सूजन कम करने के लिए सबसे पहले हाथ पैरों को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें और अचानक हीटर या आग के पास में हाथों को गर्म न करें. ऐसा करने से समस्या और बढ़ सकती है. धीरे-धीरे शरीर का तापमान नॉर्मल करने से यह परेशानी अपने आप कम हो जाती है. हालांकि, कुछ डॉक्टर यह भी बताते हैं कि ठंड के मौसम में हाथ पैर की सूजन को हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह समस्या शुरू में मामूली लगती है, लेकिन लापरवाही करने पर गंभीर समस्या का रूप ले सकती है. वहीं कई मामलों में तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है. ऐसे में अगर आपके भी हाथ पैरों में सूजन बढ़ने लगे या दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
