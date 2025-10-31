हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या ठंड शुरू होते ही सूज जाती हैं हाथ-पैर की उंगलियां, जानिए क्या है दिक्कत

क्या ठंड शुरू होते ही सूज जाती हैं हाथ-पैर की उंगलियां, जानिए क्या है दिक्कत

जब ठंड बढ़ती है तो शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं. इस कारण ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और खून का थक्का जमने लगता है, जिसके चलते हाथ-पैर की उंगलियां लाल और नीली पड़ जाती हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Swollen Fingers In Winter Cold Weather Swelling Hand And Feet Swelling
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
Women World Cup Winners: ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
Women World Cup Winners: ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
ICC वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी मिलेगी प्राइज मनी? अब तक कौन सी टीम कितनी बार जीती खिताब
बॉलीवुड
Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई
ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई
यूटिलिटी
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
जनरल नॉलेज
Bus Left Side Entry: बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
हेल्थ
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget