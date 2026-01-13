Can ChatGPT Analyze Medical Reports: OpenAI ने 7 जनवरी को चैटजीपीटी हेल्थ नाम से एक नया हेल्थ-फोकस्ड फीचर लॉन्च किया है, जो यूजर्स को स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब देने के साथ-साथ मेडिकल रिकॉर्ड अपलोड करने और वेलनेस ऐप्स को कनेक्ट करने की सुविधा देता है. इस नए टैब के जरिए यूजर Apple Health, MyFitnessPal जैसे ऐप्स को जोड़कर अपनी हेल्थ जानकारी को एक जगह देख और समझ सकते हैं.

इसलिए किया गया तैयार

चैटजीपीटी हेल्थ को खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि चैटबॉट से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में हेल्थ से जुड़े सवाल शामिल रहते हैं. अब यूजर्स को स्वास्थ्य जानकारी के लिए अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी. यह एक डेडिकेटेड स्पेस देता है, जहां हेल्थ से जुड़ी बातचीत ज्यादा सटीक और उपयोगी हो जाती है. इस फीचर की मदद से लोग अपनी हाल की मेडिकल रिपोर्ट या लैब टेस्ट रिजल्ट को आसानी से समझ सकते हैं. डॉक्टर के पास जाने से पहले रिपोर्ट का सार जानना, ब्लड टेस्ट की जानकारी समझना या अपॉइंटमेंट की तैयारी करना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगा. इसके अलावा, यह डाइट और वर्कआउट से जुड़ी गाइडेंस भी दे सकता है.

बीमा से जुड़े फैसलों में भी मददगार

चैटजीपीटी हेल्थ बीमा से जुड़े फैसलों में भी मददगार साबित हो सकता है. यूजर अपनी हेल्थ जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग इंश्योरेंस विकल्पों की तुलना कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

हेल्थ प्राइवेसी को लेकर क्या का

प्राइवेसी को लेकर OpenAI ने साफ किया है कि चैटजीपीटी हेल्थ एक अलग और सुरक्षित स्पेस में काम करता है, यहां की गई बातचीत और अपलोड किया गया हेल्थ डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक, संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई है. OpenAI का कहना है कि चैटजीपीटी हेल्थ का मकसद मेडिकल केयर की जगह लेना नहीं है, बल्कि लोगों को सही जानकारी देकर बेहतर फैसले लेने में मदद करना है. यह एक सपोर्ट टूल की तरह काम करेगा, जिससे मरीज ज्यादा जागरूक बन सकें.

लोगों को कैसे मिलेगा फायदा

फिलहाल इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को वेटलिस्ट में साइन-अप करना होगा. एक्सेस मिलने के बाद चैटजीपीटी के साइडबार में हेल्थ ऑप्शन चुनकर मेडिकल रिकॉर्ड अपलोड किए जा सकते हैं और हेल्थ ऐप्स को कनेक्ट किया जा सकता है. अगर सरल शब्दों में बात की जाए, तो चैटजीपीटी हेल्थ मरीजों के लिए जानकारी समझने और हेल्थ मैनेजमेंट को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

