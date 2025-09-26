Climate Change Health Impact: जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है. तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक घटनाएं कई नई और पुराने रोगों को बढ़ावा देती हैं. दरअसल, बदलते मौसम में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली बीमारियों को समझना और उनसे बचाव करना अब जरूरी हो गया है.

दूषित पानी से होने वाले रोग

जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और जलभराव जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. इससे पानी दूषित होता है और waterborne diseases फैलती हैं.

टाइफॉयड , हैजा और डायरिया जैसी बीमारियाँ आम हो जाती हैं.

दूषित पानी पीने से पेट की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं.

हमेशा साफ पानी का सेवन करें, पानी को उबालकर पीएं और हाथ धोने की आदत अपनाएं.

मच्छर से होने वाले रोग

गर्म और नमी भरे मौसम में मच्छर तेजी से पनपते हैं. यह vector-borne diseases जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को बढ़ावा देता है.

पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन तेज़ होता है.

छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस संक्रमण के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं.

घर के आसपास पानी जमा न होने दें, शाम के समय खुले स्थानों पर कम रहें.

सांस और फेफड़ों की बीमारियां

धूल, धुआं और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि से respiratory diseases जैसे अस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस बढ़ रही हैं.

गर्मी और धूल भरी हवाओं के कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है.

पुरानी बीमारियों के लक्षण फिर हो सकते हैं .

मास्क पहनें, घर में एयर प्यूरीफायर रखें और धूल-मिट्टी से बचें.

गर्मी से जुड़ी बीमारियां

गर्मियों के बढ़ते तापमान के कारण heat stroke, dehydration और exhaustion जैसी समस्याएँ आम हो रही हैं.

लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है.

बुजुर्ग और बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं.

पर्याप्त पानी पिएं , हल्के और ढीले कपड़े पहनें और दोपहर के समय धूप से बचें.

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है.

बाढ़, तूफान या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं तनाव, anxiety और depression बढ़ाती हैं.

समय पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.



Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

