#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थIncreasing Cases of Dengue Virus: महामारी बनेगा डेंगू! देश में एक साथ एक्टिव हुए चारों स्ट्रेन

Increasing Cases of Dengue Virus: महामारी बनेगा डेंगू! देश में एक साथ एक्टिव हुए चारों स्ट्रेन

Dengue Virus: ICMR स्टडी में भारत में डेंगू के चारों स्ट्रेन सक्रिय मिले हैं. Qdenga वैक्सीन चारों स्ट्रेन से बचाव के लिए बनाई गई है, लेकिन असर अलग-अलग हो सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jul 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

Dengue Virus: बारिश में जितना आनंद आता है उतना ही इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से फैलता है, जिससे देश भर में डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के मामले बढ़ना शुरू हो जाते हैं. आंकड़ों को देखें तो बीते कुछ सालों में डेंगू का खतरा काफी बढ़ गया है. अब ICMR ( Indian council of medical research) की एक ताजा स्टडी में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है.

इस स्टडी में सामने आया है कि देश में डेंगू के चारों स्ट्रेन यानी DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4 एक साथ सक्रिय हो चुके हैं. खास बात यह है कि इनमें से DENV-2 अभी भी सबसे ज्यादा फैलने वाला स्ट्रेन है, जबकि कई राज्यों में DENV-3 भी तेजी से बढ़ रहा है. इतना ही नहीं कई मरीजों में तो एक साथ दो-दो स्ट्रेन का इंफेक्शन पाया गया. ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि जब एक ही समय में इतने सारे स्ट्रेन सक्रिय हो जाते हैं, तो बीमारी की पहचान करने और उसका इलाज करना दोनों ही मुश्किल हो जाता है. 

बार-बार डेंगू क्यों बन रहा है खतरनाक?

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बारिश में जगह-जगह पानी जमा होना है. बारिश के जमा पानी में मच्छरों को पनपने की सही जगह मिल जाती है. इसके अलावा लोगों में साफ-सफाई को लेकर लापरवाही, घरों के आसपास कूलर, गमले और टायरों में पानी का जमा रहना भी मच्छरों को बढ़ावा देता है. यही वजह है कि देश भर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

बात यहीं तक सीमित नहीं है,सबसे चिंता यह है कि एक स्ट्रेन से ठीक होने के बाद भी शरीर बाकी तीन स्ट्रेन से सुरक्षित नहीं रहता. यानी एक इंसान को जीवन में चार बार तक डेंगू हो सकता है. इससे भी खतरनाक बात यह है कि दूसरी बार अगर किसी दूसरे स्ट्रेन से डेंगू होता है तो उसकी हालत और गंभीर हो जाती है. इसी वजह से एक्सपर्ट्स लगातार इस स्थिति को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दें रहे हैं. इतना ही नहीं भारत दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल है जहां डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं. यही वजह है कि इस स्टडी ने सबका ध्यान अपनी और खींच लिया है.  

यह भी पढ़ेंः Smartwatch Cancer Risk: क्या स्मार्टवॉच पहनने से होता है कैंसर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डेंगू की नई वैक्सीन किस स्ट्रेन पर कितनी असरदार?

भारत में डेंगू की वैक्सीन Qdenga को मंजूरी मिल गई है, जो चारों स्ट्रेन से बचाव के लिए बनाई गई है. कंपनी के मुताबिक, दूसरी डोज के एक साल बाद यह वैक्सीन करीब 80 प्रतिशत तक डेंगू से बचाती है, और इतना ही नहीं ये 90 प्रतिशत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से बचाती है. हालांकि, इसके सामने एक चुनौती भी है कि हर स्ट्रेन पर इसका असर एक जैसा नहीं होता है. स्टडी के अनुसार, यह वैक्सीन DENV-2 के खिलाफ सबसे ज्यादा असरदार है, क्योंकि इसी स्ट्रेन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे. इसलिए इसके आधार पर ही वैक्सीन को डेवलप किया गया है, जबकि बाकी तीन स्ट्रेन के खिलाफ इसका असर उन्हीं लोगों में ज्यादा दिखता है जिन्हें पहले कभी डेंगू हो चुका होता है. 

यह भी पढ़ेंः Frozen Food Health Risks: 16 में फ्रोजन फूड से हुई डायबिटीज, 11 कंपनियों पर केस; भारत में कितना खतरा?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 30 Jul 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Dengue Dengue Cases In India Health News QDENGA Vaccine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Increasing Cases of Dengue Virus: महामारी बनेगा डेंगू! देश में एक साथ एक्टिव हुए चारों स्ट्रेन
महामारी बनेगा डेंगू! देश में एक साथ एक्टिव हुए चारों स्ट्रेन
हेल्थ
Junk Food Ban Near Schools: बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए बड़ा कदम, स्कूलों के पास जंक फूड बैन
बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए बड़ा कदम, स्कूलों के पास जंक फूड बैन
हेल्थ
Smartwatch Cancer Risk: क्या स्मार्टवॉच पहनने से होता है कैंसर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या स्मार्टवॉच पहनने से होता है कैंसर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
हेल्थ
Unnecessary Blood Tests: क्या आप भी बार-बार कराते हैं ब्लड टेस्ट? जानें नुकसान
क्या आप भी बार-बार कराते हैं ब्लड टेस्ट? जानें नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
फैमिली को मुश्किलों से बचाने के लिए करें BJP..., धमकी का आरोप लगा बोले दीपके
इंडिया
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद लोकसभा में भी वंदे मातरम् बिल पास
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'छात्रों की मांग पर हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा', राज्यसभा में बोले सुधांशु त्रिवेदी
Live: 'छात्रों की मांग पर हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा', राज्यसभा में बोले सुधांशु त्रिवेदी
इंडिया
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
भोजशाला विवाद में SC ने मुस्लिम पक्ष को दिलवाई जगह, नमाज की अनुमति दी
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget