सिर में जुओं से हैं परेशान? इन घरेलू उपायों से मिल जाएगा छुटकारा

सिर में अचानक खुजली बढ़ना रूसी के साथ-साथ जुएं होने का भी संकेत देती है. इससे न सिर्फ परेशानी उठानी पड़ती है, बल्कि शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है. जूं सिर में काफी अंडे देती हैं, जिन्हें लीख कहा जाता है. ये बालों से इतनी मजबूती से चिपकती हैं कि पानी या कंघी से भी आसानी से नहीं हटती. ऐसे में अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले शैम्पू या लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन ये न सिर्फ महंगे होते हैं, बल्कि स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. खासकर बच्चों की नाजुक स्किन पर इनका इस्तेमाल सही नहीं माना जाता. ऐसे में आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखे हुए घरेलू नुस्खे कहीं ज्यादा कारगर और सुरक्षित होते हैं.

इन तरीकों से मिल जाएगी राहत

आयुर्वेद के मुताबिक, नारियल का तेल जूं को खत्म करने के लिए कारगर हो सकता है. यह तेल न सिर्फ स्कैल्प को पोषण देता है, बल्कि बालों को टूटने से भी बचाता है. जब इसमें कपूर को मिलाया जाता है तो यह मिश्रण नैचुरल कीटनाशक की तरह काम करता है. कपूर में एंटीसेप्टिक और एंटीपैरासिटिक गुण होते हैं, जो जूं और लीखों को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं.

कैसे बनाएं नारियल तेल का मिक्सचर?

इस नुस्खे को अपनाने के लिए एक कटोरी नारियल तेल लें और उसमें कपूर के 2-3 टुकड़े अच्छी तरह घोल दें. जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो रात को सोने से पहले इसे सिर की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें. फिर सिर को कपड़े से ढंककर सो जाएं और सुबह शैम्पू से बालों को धो लें. इस उपाय का असर एक ही बार में दिखने लगेगा और हफ्तेभर में जुएं पूरी तरह गायब हो जाएंगी.

सिरका भी बेहद कारगर

इसके अलावा सिरका का इस्तेमाल भी जूं भगाने में मददगार हो सकता है. हल्के गुनगुने पानी में 2 चम्मच सफेद सिरका या एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और इससे सिर धो लें. सिरका जुओं और लीखों की पकड़ को ढीला कर देता है, जिससे वे बालों से आसानी से हट जाती हैं. यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो केमिकल्स से दूर रहना चाहते हैं.

नींबू का रस भी आ सकता है काम

नींबू का रस भी नैचुरल उपाय है. इसे नारियल तेल में मिलाकर लगाया जाए तो इसका असर काफी बढ़ जाता है. नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड जुओं की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें खत्म कर देता है. साथ ही, ये स्कैल्प की सफाई भी करता है और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से राहत देता है. इसके अलावा पेट्रोलियम जेली भी मदद कर सकती है और जुओं के बढ़ने की संख्या को रोक देती है. इससे जुओं को सांस लेने में मुश्किल होती है, जिससे वे मर जाती हैं. हालांकि, ये तरीका थोड़ा चिपचिपा होता है और बाल धोने में वक्त लग सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

