हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थआपके पैरों में नहीं हैं बाल? हो सकती है ये बीमारी, तुरंत दौड़ें डॉक्टर के पास

आपके पैरों में नहीं हैं बाल? हो सकती है ये बीमारी, तुरंत दौड़ें डॉक्टर के पास

Poor Circulation: शरीर में बाल न होना सभी को पसंद होता है, लेकिन इससे हमारी सेहत पर असर पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि पैर में बाल न होने से कौन-कौन सी दिकक्त हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Poor Circulation Symptoms: ठंडे हाथ -पैर अक्सर लोगों को परेशानी में डालते हैं, क्योंकि इससे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ ठंडे हाथ, पैर ही नहीं शरीर में सही से ब्लड फ्लो न होने के कई कारण हैं. जब शरीर में सही से ब्लड फ्लो नहीं होता है तो इससे कई तरह की दिक्कतें होने लगती है, त्वचा को पर्याप्त खून न मिलने से यह खराब होने लगती है. चलिए आपको बताते हैं कि आपके पैरों में बाल न होने से कौन सी दिक्कत आपको हो सकती है. 

पैर में बाल न होने से दिक्कत 

चिकने पैर, जिसमें बाल न हो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन यह आपके लिए खतरना हो सकता है. पैर में बाल न होना खराब ब्लड फ्लो का संकेत देता है. इसके अलावा पैर से बाल झड़ना भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पैर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड़ नहीं पहुंच पा रहा है. इसके चलते हेयर फॉलिकल्स को पोषण नहीं मिलता और वे मर जाते हैं. प्रोफेसर एल्यून डेविस (वैस्कुलर सर्जन, इम्पीरियल कॉलेज लंदन) बताते हैं कि "यह पुरुषों में अधिक स्पष्ट होता है, जहां कई लोग साफ-साफ 'सॉक लाइन' देखते हैं, जहां बाल नजर नहीं आते."  एल्यून डेविस बताते हैं कि अगर पैरों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पा रहा है, तो जल्द ही यह खतरनाक रूप ले लेता है. इससे नब्ज और टिश्यू को नुकसान होता है. अगर समय रहते इसके लक्षणों को समझा जाए, तो इसका सही तरीके से इलाज किया जा सकता है. वैस्कुलर चैरिटी के अनुसार, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो पैरों तक रक्त प्रवाह की कमी के कारण ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी से टिश्यू मर सकते हैं. इससे ऐसा भी हो सकता है कि स्थिति इतनी गंभीर हो जाए कि अंग काटना पड़ जाए. 

गंभीर दिक्कत 

एक्सपर्ट का कहना है कि लंबे समय तक बने रहने वाले घाव, जो दो हफ्तों में ठीक नहीं होते, सबसे अधिक संभावना है कि यह खराब रक्त संचार का संकेत हैं. ये शरीर के अंदरून हिस्सों जैसे घुटनों और पैरों के बीच में होते हैं, जिसके चलते दर्द, खुजली और सूजन की स्थिति बन जाती है. अगर कई बार घाव ठीन न हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना इंफेक्शन काफी बढ़ सकता है. एनएचएस के अनुसार, एक हेल्दी मील बनाए रखना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और व्यायाम तथा पैरों को आराम देने के बीच सही संतुलन रखना अल्सर के बार-बार होने से बचाने में मदद करता है. खराब ब्लड फ्लो के चलते कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि पेट दर्द, दस्त और मल में खून आना शामिल है. 

इसे भी पढ़ें- Late Motherhood Challenges: 42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना कैफ, इस उम्र में कितना मुश्किल होता है मां बनना?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 03 Oct 2025 05:11 PM (IST)
