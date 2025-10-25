कोरोना महामारी के दौर में कोविड-19 को हराने में मदद करने वाली कोविड वैक्सीन अब नए रूप में सामने आ सकती है. दरअसल, नई रिसर्च में पता चला है कि कोविड-19 की mRNA वैक्सीन न सिर्फ वायरस से लड़ती है, बल्कि कैंसर के इलाज में भी अहम रोल निभा सकती है. यह कैसे पॉसिबल हुआ और इन दावों में कितना दम है? आइए जानते हैं.

रिसर्च में सामने आई यह बात

एक स्टडी में सामने आया कि जिन मरीजों ने फेफड़ों के कैंसर या मेलेनोमा (एक तरह का स्किन कैंसर) के लिए इम्यूनोथेरेपी के साथ mRNA वैक्सीन ली, उनकी जिंदगी लगभग दोगुनी हो गई. इसका मतलब यह है कि जो मरीज mRNA वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनोथेरेपी कर रहे थे, वे औसतन 37.3 महीने तक जिए. वहीं, वैक्सीन नहीं लेने वालों की औसत उम्र 20.6 महीने रही. इससे पता चलता है कि mRNA तकनीक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ट्यूमर से लड़ने में मदद कर सकती है, जिससे कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगी है.

कैंसर का इलाज और mRNA वैक्सीन का कमाल

टेक्सास के एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में 1 हजार से ज्यादा मरीजों का डेटा देखा गया, जिन्हें फेफड़ों का गंभीर कैंसर या मेलेनोमा था. रिसर्च में पाया गया कि जिन मरीजों ने इम्यूनोथेरेपी शुरू करने के 100 दिनों के अंदर mRNA कोविड वैक्सीन (जैसे फाइजर या मॉडर्ना) ली, उनकी जिंदगी बिना वैक्सीन वालों की तुलना में दोगुनी थी.

कितनी कारगर है यह वैक्सीन?

रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में सीनियर रेजिडेंट डॉ. एडम ग्रिपिन के मुताबिक, यह स्टडी दिखाती है कि कोविड की mRNA वैक्सीन शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है. जब इसे इम्यून चेकपॉइंट इन्हिबिटर्स (एक तरह की इम्यूनोथेरेपी) के साथ लिया जाता है तो यह कैंसर के खिलाफ अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जिससे मरीजों की जिंदगी काफी बढ़ जाती है.

कैसे काम करती है mRNA वैक्सीन?

इस स्टडी के नतीजे 2025 के यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी (ESMO) कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए और नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए. रिसर्चर्स का कहना है कि mRNA वैक्सीन शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है, जिससे कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करना आसान हो जाता है. यह वैक्सीन इंटरफेरॉन्स और दूसरी इम्यून मॉलिक्यूल्स को बढ़ाती है, जो ट्यूमर में PD-L1 प्रोटीन को बढ़ाते हैं. इससे इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को आसानी से पहचान कर नष्ट कर पाता है.

कैंसर के इलाज में नया रास्ता

इस खोज ने कैंसर के इलाज को और बेहतर करने की उम्मीद जगाई है. mRNA वैक्सीन को मौजूदा कैंसर थैरेपी में शामिल करने से इलाज का असर बढ़ सकता है और मरीजों की जिंदगी लंबी हो सकती है. यह mRNA तकनीक की ताकत को दिखाता है, जो न सिर्फ कोविड बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी मददगार हो सकती है. वैज्ञानिक अब इस दिशा में और रिसर्च कर रहे हैं, ताकि कैंसर के मरीजों को ज्यादा बेहतर इलाज मिल सके.

ये भी पढ़ें: मेकअप हटाने बिना तो नहीं सो जाती हैं आप? चेहरे पर ऐसा होता है असर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator