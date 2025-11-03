हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSatish Shah Wife: एक्टर सतीश शाह की पत्नी को है ये खतरनाक बीमारी, चेहरे तक नहीं रहते याद

Satish Shah Wife: एक्टर सतीश शाह की पत्नी को है ये खतरनाक बीमारी, चेहरे तक नहीं रहते याद

Alzheimer causes: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सतीश शाह की पत्नी मधु शाह भी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं.चलिए आपको बताते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है और वह कितनी खतरनाक है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

Alzheimer symptoms: फिल्म इंडस्ट्री को इस साल लगातार एक के बाद एक दिग्गज अलविदा कर रहे हैं. इसमें एक नाम सतीश शाह का है. 74 साल के अभिनेता का किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सतीश शाह की पत्नी मधु शाह भी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, उनको अल्जाइमर की बीमारी है. इस बीमारी में इंसान धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है और इसमें इंसान को क्या-क्या याद रहता है और वह क्या-क्या भूल जाता है.

क्या है अल्जाइमर रोग?

अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है. इसमें दिमाग की सेल्स एक-दूसरे से संपर्क खो देती हैं और मरने लगती हैं. इसकी शुरुआत हल्के भूलने से होती है, जैसे चीज़ें कहां रखीं, लोगों के नाम याद न रहना. लेकिन धीरे-धीरे यह स्थिति गंभीर हो जाती है. मरीज को रोजमर्रा के काम करने, बातचीत समझने और निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है.

लक्षण

इसके शुरुआती लक्षण साधारण भूलने जैसे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बढ़ते जाते हैं. इसके मुख्य लक्षण हैं –

  • हाल की बातों या घटनाओं को याद रखने में कठिनाई
  • बार-बार एक ही सवाल पूछना
  • समय, तारीख या स्थान का भ्रम
  • चीजें गलत जगह रख देना
  • परिवार या दोस्तों को पहचानने में परेशानी
  • मूड में अचानक बदलाव या चिड़चिड़ापन
  • बोलने या लिखने में दिक्कत


आखिरी चरण में मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है और खुद का ख्याल भी नहीं रख पाता.

अल्जाइमर के कारण 

अब तक अल्जाइमर का कोई एक निश्चित कारण नहीं मिला है, लेकिन शोध बताते हैं कि यह जेनेटिक, एनवायरनमेंटल और लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों के चलते हो सकता है. अगर इसके मुख्य कारणों की बात करें, तो इसमें –

  • उम्र बढ़ना (65 वर्ष से अधिक)
  • परिवार में किसी को यह बीमारी होना
  • हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियां
  • दिमाग में Amyloid Plaques और Tau Tangles का बनना
  • स्मोकिंग, तनाव शामिल हैं


इलाज

अगर इसके इलाज की बात करें, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि Harvard Health Publishing की रिपोर्ट के अनुसार, अल्जाइमर का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है. Alzheimer’s Society यूके के अनुसार, कुछ दवाएं इसके शुरुआती लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं. इसके अलावा, मरीज को प्यार, धैर्य और मेंटल सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है. आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके इससे राहत पा सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करें, दिमाग को सक्रिय रखें, खाने-पीने की चीजों का विशेष ध्यान रखें, तनाव कम करें और सामाजिक रूप से एक्टिव रहें.

इसे भी पढ़ें: Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
Alzheimer Symptoms Alzheimer Causes Satish Shah Wife
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
इंडिया
Telangana Bus Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
इंडिया
Telangana Bus Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
Dularchand yadav death: कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget