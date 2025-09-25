हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान

दिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान

फिट रहने का मतलब चलना नहीं होता है. इसका असली मकसद यह है कि आपका शरीर सक्रिय रहे. आपको पूरे दिन में 10,000 कदम चलने का समय न मिले, लेकिन कुछ आसान काम करके शरीर और मांसपेशियों को सक्रिय रख सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Sep 2025 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

फिट रहने के लिए रोजाना 10, 000 कदम चलने की सलाह तो आपने भी सुनी होगी. लेकिन बिजी लाइफस्टाइल और काम के दबाव के चक्कर में अक्सर लोग यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में कई लोगों को चिंता रहती है कि इसका असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है. लेकिन फिट रहने का मतलब केवल चलना नहीं होता है. इसका असली मकसद यह है कि आपका शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बना रहे. भले ही आपको पूरे दिन में 10,000 कदम चलने का समय न मिले, लेकिन कुछ आसान और स्मार्ट एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर और मांसपेशियों को सक्रिय रख सकते हैं. साथ ही इन एक्‍सरसाइज से दिल की सेहत भी सही बनी रहती है. 

डेस्क स्क्वाट

आपके ऑफिस की कुर्सी के पास ही स्क्वाट करना आसान और असरदार हो सकता है. इसके लिए आपको किसी जिम या वजन की जरूरत नहीं पड़ती है. यह एक्सरसाइज पैरों और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और काम के बीच में आपकी एनर्जी बूस्ट करती है. डेस्क स्क्वाट आप आसानी से अपनी ऑफिस की कुर्सी की मदद से कर सकते हैं. 

जंपिंग जैक 

जंपिंग जैक क्लासिक लेकिन बहुत प्रभावित एक्सरसाइज मानी जाती है. कुछ मिनट के लिए यह आपकी दिल की धड़कन को तेज करती है और शरीर की सुस्ती को दूर करती है. वहीं यह एक्सरसाइज मानसिक रूप से ताजगी भी महसूस कराती है.  इसे आप ऑफिस में 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं. 

वॉल पुशअप 

वॉल पुश अप करने से आपकी छाती, कंधे और हाथ मजबूत होते हैं और इसे करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है. वॉल पुशअप  करने के ल‍िए  दीवार से एक हाथ की दूरी पर खड़े हो और हाथों को कंधे की चौड़ाई पर रखें. अब कोहनी को मोड़ें और धीरे-धीरे दीवार की ओर झुंके. फिर वापस ऊपर आए. इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप ऑफिस में 10 से 12 बार दोहरा सकते हैं. 

सीटेड लेग रेज 

ऑफ‍िस में बैठे हुए एक्सरसाइज करना भी आसान होता है. यह वाली एक्‍सरसाइज आपके पैरों और कोर को टोन करती है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक कुर्सी पर सीधे बैठने के बाद एक पैर को फर्श से उठाकर 5 सेकंड तक पकड़े और धीरे-धीरे नीचे लाएं. फिर दूसरे पैर के साथ भी यही करें, इसे आप 10 बार दोहरा सकते हैं. इस दौरान ऑफिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं. इस एक्सरसाइज को आराम से ऑफ‍िस में किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: Hair Care Tips: घने और लंबे बाल पाने के लिए करें कोरियन हेयर पैक का इस्तेमाल, जानिए कैसे

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 25 Sep 2025 09:53 AM (IST)
Tags :
Jumping Jacks 10000 Steps Office Workout Desk Squats
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
स्पोर्ट्स
PAK vs BAN Live Streaming: पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच फाइनल की टिकट के लिए आज होगी सीधी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देखें लाइव मैच
पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच फाइनल की टिकट के लिए आज होगी सीधी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देखें लाइव मैच
ट्रेंडिंग
बुजुर्ग दंपत्ति ने मनाई शादी की सालगिरह! बीवी से गले लगकर खूब रोए चाचा, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू
बुजुर्ग दंपत्ति ने मनाई शादी की सालगिरह! बीवी से गले लगकर खूब रोए चाचा, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू
यूटिलिटी
बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात
बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात
हेल्थ
Home Remedy for Constipation: रात में खाएं ये पत्ता, सुबह वॉशरूम जाने में नहीं होगी देर
रात में खाएं ये पत्ता, सुबह वॉशरूम जाने में नहीं होगी देर
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget