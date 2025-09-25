दिनभर में 10,000 कदम पूरे न हो पाएं तो ऑफिस में कर लें 5 मिनट का ये काम, लाइफ हो जाएगी आसान

फिट रहने के लिए रोजाना 10, 000 कदम चलने की सलाह तो आपने भी सुनी होगी. लेकिन बिजी लाइफस्टाइल और काम के दबाव के चक्कर में अक्सर लोग यह लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में कई लोगों को चिंता रहती है कि इसका असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है. लेकिन फिट रहने का मतलब केवल चलना नहीं होता है. इसका असली मकसद यह है कि आपका शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बना रहे. भले ही आपको पूरे दिन में 10,000 कदम चलने का समय न मिले, लेकिन कुछ आसान और स्मार्ट एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर और मांसपेशियों को सक्रिय रख सकते हैं. साथ ही इन एक्‍सरसाइज से दिल की सेहत भी सही बनी रहती है.

डेस्क स्क्वाट

आपके ऑफिस की कुर्सी के पास ही स्क्वाट करना आसान और असरदार हो सकता है. इसके लिए आपको किसी जिम या वजन की जरूरत नहीं पड़ती है. यह एक्सरसाइज पैरों और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और काम के बीच में आपकी एनर्जी बूस्ट करती है. डेस्क स्क्वाट आप आसानी से अपनी ऑफिस की कुर्सी की मदद से कर सकते हैं.

जंपिंग जैक

जंपिंग जैक क्लासिक लेकिन बहुत प्रभावित एक्सरसाइज मानी जाती है. कुछ मिनट के लिए यह आपकी दिल की धड़कन को तेज करती है और शरीर की सुस्ती को दूर करती है. वहीं यह एक्सरसाइज मानसिक रूप से ताजगी भी महसूस कराती है. इसे आप ऑफिस में 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं.

वॉल पुशअप

वॉल पुश अप करने से आपकी छाती, कंधे और हाथ मजबूत होते हैं और इसे करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है. वॉल पुशअप करने के ल‍िए दीवार से एक हाथ की दूरी पर खड़े हो और हाथों को कंधे की चौड़ाई पर रखें. अब कोहनी को मोड़ें और धीरे-धीरे दीवार की ओर झुंके. फिर वापस ऊपर आए. इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप ऑफिस में 10 से 12 बार दोहरा सकते हैं.

सीटेड लेग रेज

ऑफ‍िस में बैठे हुए एक्सरसाइज करना भी आसान होता है. यह वाली एक्‍सरसाइज आपके पैरों और कोर को टोन करती है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक कुर्सी पर सीधे बैठने के बाद एक पैर को फर्श से उठाकर 5 सेकंड तक पकड़े और धीरे-धीरे नीचे लाएं. फिर दूसरे पैर के साथ भी यही करें, इसे आप 10 बार दोहरा सकते हैं. इस दौरान ऑफिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं. इस एक्सरसाइज को आराम से ऑफ‍िस में किया जा सकता है.

