हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSymptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका

Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका

Kidney Disease: प्रेमानंद महाराज जी की तबियत इस समय खराब चल रही है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पता करें कि आपको प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी है या नहीं और इससे बचाव के उपाय क्या हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

Kidney Disease Prevention Tips: प्रेमानंद महाराज जी की तबियत इस समय खराब है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था, जिसमें उनका चेहरा  सूजा और लाल दिखाई दे रहा था और आवाज में कंपकंपी दिख रहा था. चारों तरह मंदिर हो या मस्जिद हो, लोग उनके स्वस्थ्य होने की प्रार्थना कर रहे हैं.  श्री हित राधा केली कुंज परिवार ने महाराज जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महाराज जी स्वस्थ हैं और अपनी दिनचर्या बनाए रखे हुए हैं. प्रशासन ने भी लोगों को अफवाह न फैलने के लिए कहा है. चलिए आपको बताते हैं कि वे कौन से 5 लक्षण हैं, जिनको देखकर आपको पता चल सकता है कि आपको प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी है. 

प्रेमानंद महाराज को बीमारी 

अगर बात करे कि प्रेमानंद महाराज को कौन सी बीमारी है, तो प्रेमानंद महाराज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से प्रभावित है. यह एक जनेटिक बीमारी है, जिसमे किडनी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है. इस बीमारी के बारे में महाराज जी को कई सालों पहले ही पता चल गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराज जी ने दिल्ली के डॉक्टरों से इसकी जांच करवाई थी, जिसके बाद उन्हें पता चला था कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं. उनको पता चल गया था कि उनके पास 2 से 5 साल का समय बचा है.

कैसे पता चलता है कि आपको भी यह दिक्कत 

जब किसी व्यक्ति को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, तो पहले शुरुआत में लक्षण दिखना मुश्किल हो सकता है. समय के साथ जैसे ही यह बीमारी बढ़ने लगती है, इंसान में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं. अगर इसके पांच लक्षणों की बात करें तो, सबसे पहले पेट या कमर में लगातार दर्द होता है. इसमें पीठ या पेट के निचले हिस्से में लगातार या समय-समय पर दर्द हो सकता है. दूसरे नम्बर पर पेशाब में खून आना की समस्या हो सकती है, ऐसी स्थिति इस लिए होती है क्योंकि कभी-कभी किडनी की सिस्ट फट सकती हैं या उनमें चोट आ सकती है, जिससे पेशाब में खून मिल सकता है. इसके अलावा आपको बार-बार यूरिनरी इंफेक्शन की दिक्कत हो सकती है. किडनी की कार्यक्षमता कम होने से टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिसके चलते आपको थकावट, ऊर्जा की कमी और खासकर हाथों-पैरों में सूजन की दिक्कत हो सकती है. किडनी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में एक बड़ा रोल निभाती हैं, अगर आपको लगातार हाई बीपी की समस्या है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है. 

बचने के उपाय

इससे बचने का उपाय यही है कि अगर आपके परिवार में पहले से किडनी संबंधी रोग रहा हो, तो अल्ट्रासाउंड या अन्य इमेजिंग टेस्ट समय-समय पर जरूरी हैं. इसके अलावा अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं, तो दवा लें और लाइफस्टाइल में सुधार करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ताकि वे टॉक्सिन्स को निकाल सकें.

इसे भी पढ़ें: क्या आप भी रोज लेते हैं शॉवर तो अपने फेफड़ों को बना रहे इंफेक्शन का शिकार? यह बैक्टीरिया बना खतरा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Kidney Disease Kidney Disease Prevention Kidney Disease Prevention Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

Baghpat Murder: बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी | Breaking | UP News
Bihar Election 2025: आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे Nitish Kumar | Breaking | ABP News
BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
ट्रंप के साथ ये क्या हो गया? भारत की जगह ईरान का ले लिया नाम, कह गए बड़ी अजीब बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका, करोड़ों की रंगदारी मामले में जमानत अर्जी खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
बॉलीवुड
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
बॉबी देओल से ज्यादा अमीर हैं शरद केलकर, टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है गिनती, जानें नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
Video: फेवी क्विक से कर दी तितली के पंखों की सर्जरी, मिली नई जिंदगी, फर्राटा मारकर उड़ी, देखें वीडियो
नौकरी
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
MP में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मिलेगी बढ़िया सैलरी, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
World Spine Day: क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
क्या टूटने के बाद जुड़ नहीं पाती रीढ़ की हड्डी? शरीर के इस हिस्से को हल्के में लेते हैं लोग
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget