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घर बैठे ऐसे करें अपने फेफड़ों को डिटॉक्स, रोज पिएं ये ड्रिंक

फेफड़ों को स्वस्थ रखने और उनकी प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए रोज पिएं ये ड्रिंक, साथ ही भाप और कुछ आसान आदतों को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 07 Sep 2026 09:08 AM (IST)
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आज के जीवन में धूल, धुआं, प्रदूषण और सिगरेट का धुआं काफी आम बात है. और इनके कारण शरीर के और अंगो के साथ फेफड़ों की सेहत पर भी असर पड़ता है. ऐसे में कई लोग फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए अलग-अलग तरह की ड्रिंक पीने लगते हैं. हालांकि, शरीर में फेफड़ों को साफ करने का काम किसी एक ड्रिंक से नहीं होता.

यह मददगार तो होता है पर हमारे फेफड़े खुद एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया के जरिए धूल और दूसरी चीजों को बाहर निकालते हैं. लेकिन पर्याप्त पानी पीना और पौष्टिक चीजों को डाइट में शामिल करना शरीर और सांस की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है. अगर आप घर पर फेफड़ों को देतोक्स करने के लिए कोई आसान ड्रिंक लेना चाहते हैं तो कुछ ड्रिंक्स के विकल्प रोज की डाइट का हिस्सा बन सकते हैं.

गुनगुना पानी फेफड़ों को हाइड्रेट रखने में सहायक

गुनगुना पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ फेफड़ों और सांस की नली में मौजूद चिपचिपे पदार्थ को पतला रखने में मदद करता है. इससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो सकता है और सांस की नली साफ रखने में मदद मिलती है. रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीना फेफड़ों की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाली आसान आदत है.

अदरक की ड्रिंक

अदरक में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं. अदरक को गुनगुने पानी में डालकर पीने से गले को आराम मिलता है और सांस से जुड़ी हल्की परेशानी में भी राहत मिल सकती है. और यह  अदरक वाली ड्रिंक फेफड़ों की सेहत को सपोर्ट करने वाली  आसान डाइट का हिस्सा बन  क्र फेफड़ो को डिटॉक्स करने में भी मदद क्र सकती है.

यह भी पढ़ें: पानी पीने के बाद भी लगती है प्यास? शरीर के इन इशारों को समझें

नींबू पानी

नींबू में विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है. नींबू पानी शरीर में पानी की कमी पूरी करने का भी आसान तरीका है. अच्छी हाइड्रेशन शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में मदद करती है, इसलिए नींबू पानी को फेफड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद ड्रिंक में भी गिना जाता है.

भाप फेफड़ों से बलगम निकालने में सहायक

गर्म पानी की भाप सांस की नली में जमा बलगम को कमजोर करने में मदद करती है.  इससे बलगम बाहर निकालना आसान होता है और बंद नाक या गले की परेशानी में राहत मिलती है. फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भाप को एक आसान घरेलू उपाय मान कर अपनाया जा सकता है.

फेफड़ों के डिटॉक्स के लिए धुएं से रहें दूर

फेफड़ों की प्राकृतिक सफाई को बेहतर रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाया जाए. सिगरेट और तंबाकू के धुएं से दूरी रखें और ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें. इसके साथ रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें पर्याप्त पानी और पौष्टिक खाना फेफड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 07 Sep 2026 09:08 AM (IST)
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