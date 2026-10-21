Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थलंबे समय का कफ हो सकता है गंभीर बीमारी की वजह, तुरंत भागें अस्पताल

लंबे समय का कफ हो सकता है गंभीर बीमारी की वजह, तुरंत भागें अस्पताल

अगर आप भी लंबे समय से कफ से परेशान हैं तो, इसे टालिए मत ये हो सकता बड़ी बीमारी का संकेत . जानें, किन लक्षणों में तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है और कब कराएं जांच.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 21 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

खांसी शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, जिसके जरिए सांस की नली से धूल, बलगम और दूसरी परेशान करने वाली चीजें बाहर निकलती हैं. सर्दी-जुकाम के बाद कुछ दिनों तक कफ आना आम बात है, लेकिन जब खांसी तीन सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है. खासकर अगर कफ के साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दें, तो इसे केवल मौसम का असर समझकर टालना ठीक नहीं है.

लंबे समय तक कफ आने के पीछे हो सकती हैं ये बीमारियां

लगातार कफ आने की कई वजहें हो सकती हैं. सर्दी-जुकाम के बाद खांसी कुछ समय तक बनी रहती है. इसके अलावा एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, धूम्रपान और पेट में बनने वाला एसिड गले तक पहुंचने जैसी समस्याएं भी खांसी का कारण बन सती हैं. कुछ मामलों में यह फेफड़ों के संक्रमण या टीबी का संकेत भी हो सकती है. टीबी में तीन सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक खांसी रहना, बलगम आना, बुखार, रात में पसीना आना और बिना वजह वजन कम होना जैसे लक्षण दिखते हैं. 

यह भी पढ़ें : सर्दियों के जुकाम को आने से कैसे रोकें, लक्षण दिखते ही करें ये काम

कफ के साथ दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क

अगर लगातार कफ आने के साथ सीने में दर्द, सांस फूलना, तेज बुखार, भूख कम लगना या बिना वजह वजन घटने जैसी परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. बलगम में खून आना भी गंभीर संकेत है और ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. सांस लेने में बहुत परेशानी हो या हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में जाएं. टीबी जैसी बीमारी में लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं, इसलिए लंबे समय से खांसी होने पर जांच टालना सही नहीं है. समय पर बीमारी की पहचान होने से इलाज शुरू किया जा सकता है और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम करने में मदद मिलती है.

लगातार कफ आने पर क्या करें और कैसे होती है जांच

अगर खांसी तीन सप्ताह से ज्यादा समय से बनी हुई है, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें. डॉक्टर आपकी परेशानी, खांसी की अवधि, धूम्रपान की आदत और अन्य लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं. जरूरत के अनुसार बलगम की जांच, छाती का एक्स-रे या फेफड़ों की कार्यक्षमता से जुड़े टेस्ट कराने की सलाह देते हैं. और जांच के बाद ही इलाज तय किया जाता है. इस दौरान पर्याप्त पानी पिएं, धुएं और धूल से बचें और धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश करें. बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या खांसी की दवाएं न लें, क्योंकि हर खांसी का कारण बैक्टीरियल संक्रमण नहीं होता. घरेलू उपाय कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय से बनी खांसी का इलाज नहीं हैं. लक्षण बने रहने या बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें : क्या प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए, क्या है सही तरीका?

डिस्क्लेमर: लंबे समय तक कफ आने के कई कारण हो सकते हैं और केवल लक्षणों से बीमारी की पुष्टि नहीं की जा सकती. तीन सप्ताह से ज्यादा खांसी रहने पर डॉक्टर से जांच कराएं. खून वाला बलगम, सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
सर्दियों में बच्चों को न हो कफ, अपनाएं ये घरेलू उपाय
सर्दियों में बच्चों को न हो कफ, अपनाएं ये घरेलू उपाय
हेल्थ
सर्दियों के जुकाम को आने से कैसे रोकें, लक्षण दिखते ही करें ये काम
सर्दियों के जुकाम को आने से कैसे रोकें, लक्षण दिखते ही करें ये काम
हेल्थ
रात को बार-बार लग रहा पेशाब? हो सकती है ये गंभीर समस्या
रात को बार-बार लग रहा पेशाब? हो सकती है ये गंभीर समस्या
हेल्थ
Vitamin D Deficiency: भरपूर धूप फिर भी विटामिन D की भारी कमी! 10 में से 7 लोग बीमार
भरपूर धूप फिर भी विटामिन D की भारी कमी! 10 में से 7 लोग बीमार
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान
यूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
विश्व
मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'
मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'
इंडिया
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान
'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान
Home Tips
How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget