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Dehydration: पानी पीने के बाद भी लगती है प्यास? शरीर के इन इशारों को समझें

Drinking Water: शरीर को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती. सोडियम, पोटैशियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर में पानी के स्तर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 04 Sep 2026 07:00 PM (IST)
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Why Do I Feel Thirsty After Drinking Water: प्यास लगना शरीर का एक सामान्य संकेत है. गर्मी, ज्यादा पसीना आने या एक्सरसाइज करने के बाद पानी पीने से आमतौर पर राहत मिल जाती है. लेकिन अगर पानी पीने के कुछ देर बाद भी गला सूखा महसूस हो या बार-बार पानी पीने का मन करे, तो इसे सिर्फ ज्यादा गर्मी का असर मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार इसके पीछे शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स के संतुलन से जुड़ी वजह हो सकती है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ परिस्थितियों में बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद भी प्यास का एहसास बना रह सकता है. आखिर ऐसा क्यों होता है और शरीर इस तरह का संकेत क्यों देता है? इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं.

ज्यादा पानी पीने से भी बिगड़ सकता है संतुलन

शरीर को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं होती. सोडियम, पोटैशियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर में पानी के स्तर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. जब कोई व्यक्ति कम समय में बहुत ज्यादा पानी पी लेता है, तो शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर सोडियम, जरूरत से ज्यादा डील्यूट हो सकते हैं. ऐसे में शरीर के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन प्रभावित हो सकता है. शरीर इस बदलाव को महसूस करके प्यास का संकेत दे सकता है, ताकि संतुलन दोबारा सामान्य हो सके. यानी हर बार ज्यादा पानी पीना ही प्यास बुझाने का सही तरीका हो, यह जरूरी नहीं है.


Dehydration: पानी पीने के बाद भी लगती है प्यास? शरीर के इन इशारों को समझें

बहुत ज्यादा पानी पीना भी हो सकता है समस्या

बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने की एक दुर्लभ स्थिति को हाइपोनेट्रेमिया या वॉटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है. इसमें जरूरत से ज्यादा पानी पीने के कारण खून में सोडियम की मात्रा काफी कम हो सकती है. सोडियम शरीर के फ्लूइड बैलेंस के लिए जरूरी है. इसकी मात्रा बहुत कम होने पर सेल्स में सूजन जैसी समस्या हो सकती है और शरीर का सामान्य फ्लूइड बैलेंस प्रभावित हो सकता है. ऐसे मामलों में प्यास समेत दूसरे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, यह स्थिति आम नहीं है. इसलिए सिर्फ कभी-कभार पानी पीने के बाद प्यास लगने को वॉटर इंटॉक्सिकेशन से जोड़ना सही नहीं होगा. समस्या तब ज्यादा गंभीर मानी जाती है जब बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत के साथ लगातार असामान्य प्यास या दूसरे परेशान करने वाले संकेत भी मौजूद हों.

हर पानी से एक जैसा हाइड्रेशन?

पानी का मुख्य काम शरीर में तरल की कमी को पूरा करना है, लेकिन पानी में मौजूद मिनरल्स भी शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भूमिका निभाते हैं. कुछ पानी में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं, जबकि कुछ तरह के पानी में इनकी मात्रा कम हो सकती है. हालांकि, सिर्फ पानी में मिनरल्स की मात्रा को लगातार प्यास का एकमात्र कारण मानना ठीक नहीं है. शरीर की हाइड्रेशन जरूरत कई चीजों पर निर्भर करती है और हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है.


Dehydration: पानी पीने के बाद भी लगती है प्यास? शरीर के इन इशारों को समझें

गर्मी और एक्सरसाइज के बाद क्यों बढ़ सकती है प्यास?

अगर आपने तेज गर्मी में काफी समय बिताया है या एक्सरसाइज के दौरान बहुत पसीना आया है, तो शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं. ऐसे में पानी पीने के बाद भी प्यास कुछ समय तक बनी रह सकती है. इसी वजह से प्यास को शरीर का एक संकेत माना जाता है. खासकर गर्म मौसम में पसीना ज्यादा आने पर शरीर के फ्लूइड बैलेंस में बदलाव हो सकता है और आपको सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत महसूस हो सकती है.

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कुछ दवाइयां भी बढ़ा सकती हैं प्यास

बार-बार प्यास लगने की वजह हमेशा पानी की कमी नहीं होती. कुछ दवाइयां, खासकर ऐसी दवाएं जो शरीर से ज्यादा तरल बाहर निकालती हैं, शरीर के फ्लूइड बैलेंस को प्रभावित कर सकती हैं. इसके चलते पानी पीने के बावजूद प्यास का एहसास बना रह सकता है. अगर किसी दवा को शुरू करने के बाद लगातार प्यास बढ़ी है, तो अपनी तरफ से दवा बंद करने के बजाय डॉक्टर से इस बारे में बात करना बेहतर है.

कब इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज न करें?

गर्मी में, पसीना आने के बाद या लंबे समय तक शारीरिक मेहनत करने के बाद प्यास लगना सामान्य हो सकता है. लेकिन अगर आपको बिना किसी स्पष्ट वजह के लगातार बहुत ज्यादा प्यास लगती रहती है और पानी पीने के बाद भी राहत नहीं मिलती, तो इसके पीछे कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ बार-बार पानी पीते रहना समाधान नहीं है. खासकर अगर यह समस्या लगातार बनी हुई है या इसके साथ दूसरे असामान्य बदलाव भी महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
DEHYDRATION Hydration Electrolyte Balance
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