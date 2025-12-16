हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLemon Salt Water Side Effects: सुबह में नींबू-पानी पीना सेहत के लिए ठीक है या नहीं, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?

Lemon Salt Water Side Effects: सुबह में नींबू-पानी पीना सेहत के लिए ठीक है या नहीं, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?

Lemon water drink in morning: सुबह-सुबह जहां कुछ लोगों को कॉफी और चाय पीने की आदत होती है. तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को नींबू-पानी पीने की आदत होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 16 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Lemon water drink in morning: कई लोगों को आपने सुबह के समय खाली पेट नींबू-पानी को पीते देखा होगा. कारण पूछे जानें पर इन सभी का एक ही जवाब होता हैं कि इसे पीनें से पेट में अपच होने जैसी संभावना नहीं होती है. सुबह-सुबह उठकर जिस तरीके से कई लोग चाय और कॉफी का सेवन करते है. उसी प्रकार आज के समय में कई लोग अपच और शरीर में से टॉक्सिन को साफ करने के लिए इसका सेवन करते है. अगर इनमें से किसी से भी पूछा जाता हैं कि इन्होंने यह किस की सलाह पर लेना शुरू किया है. तो सभी का एक ही जवाब होता हैं कि उन्हें किसी व्यक्ति ने ऐसा करने करने की सलाह दी है. आइए आज हम आपको बताए, आपकी यह आदत आपके शरीर के लिए उचित हैं भी या नहीं.  

ऐसा करना सही या गलत?

जो लोग इसको पीते है. वह सुबह के समय इसे रोजना पीते है. भले ही उनके हिसाब से वह सही कर रहें है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के मानें तो रोजाना सुबह के समय इसको पीना आपके शरीर के विशेष अंग किडनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. वे लोग, जो काफी लंबे समय से इसका सेवन कर रहे हैं, उनकी किडनी में ज्यादा दिक्कत हो सकती है. 

किडनी के डॉक्टर की सलाह
 
कई बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट (किडनी से संबधित बीमारियों के डॉक्टर) का कहना हैं कि ऐसी कोई भी आदत जिससे की शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट में गड़बड़ हो सकती है. वह सभी चीजें किडनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है.  

इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?

इलेक्ट्रोलाइट में कई तरीके के खनिज पदार्थ होते है. इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम, कैल्शियम मैग्निशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आदि होता है. इनसे शरीर को काफी ज्यादा फायदा होता है. यह हमें खनिज और कई तरह के पेय पदार्थ से मिलते है. शरीर में विभिन्न कार्यों जैसे तंत्रिका और हृदय की गति को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा महत्व रखते है. एक स्वस्थ किडनी रक्त में इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित रखती है. 

इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस

उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोलाइट में असंतुलन होता है. तो किडनी को इससे होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इनके असंतुलन से शरीर को कई बड़ी बीमारियों जिनमें सबसे ज्यादा किडनी से संबंधित बीमारियां होती है. इसी तरीके से अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी से सिरदर्द, हृदय की गति में अनियमता, मांसेपेशियों में कमजोरी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

यह भी पढ़ें: Garlic Benefits For Heart Health: खाली पेट लहसुन खाने के हैं इतने सारे फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक

Published at : 16 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Tags :
Lemon Water Drink Lemon Water Drink Impact On Health Kidney Issue Due To Lemon Water Drin In Morning
