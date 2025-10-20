हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थADHD Daily life Challenges: घर की चाबी से लेकर चश्मे तक... छोटी-छोटी चीजें भूल जाते हैं आप, कहीं ADHD तो नहीं?

ADHD Daily life Challenges: घर की चाबी से लेकर चश्मे तक... छोटी-छोटी चीजें भूल जाते हैं आप, कहीं ADHD तो नहीं?

ADHD: लोगों को भूलने की दिक्कत होती है, लेकिन कभी-कभी यह दिक्कत बीमारी में बदल जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको छोटी-छोटी बातें भूलने की आदत है, तो आपको कौन सी बीमारी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Executive Function Disorder: क्या आप चाबी, चश्मा या मोबाइल और बाकी कई अन्य छोटी-बड़ी तमाम चीजें भूल जाते हैं? सोचिए आप ऑफिस पहुंचे हों और आपको याद आए कि अरे यार, मैं तो जरूरी फाइल घर पर ही भूल गया या फिर आप बार-बार अपना चश्मा या फोन ढूंढते रहते हैं. अगर आपके साथ इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर इस तरह की दिक्कत एक-दो बार हो रही है, तो यह नॉर्मल है. लेकिन अगर आपको इस तरह की दिक्कत बार-बार हो रही है और यह आपके डेली रूटीन को प्रभावित कर रही है, तो सावधान होने की जरूरत है. हो सकता है कि आप ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) का शिकार हो चुके हों. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या होता है ADHD?

भूलने की बीमारी तो हर किसी के साथ होती रहती है, नींद की कमी, तनाव या एक साथ बहुत सारे काम करने से भी चीजें याद नहीं रहतीं. लेकिन अगर यह आदत बन जाए, तो दिक्कत की बात होती है. हेल्पगाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार, ADHD से प्रभावित लोग चीजों को समझने या याद रखने में दिक्कत का सामना करते हैं. अगर इसको सरल शब्दों में कहें, तो दिमाग जानकारी को सुरक्षित रखने और सही समय पर याद दिलाने में कमजोर पड़ता है. इस बीमारी के पैटर्न आपको लाइफस्टाइल में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें बार-बार खोना जैसे चाबी, फोन या वॉलेट, जरूरी काम अधूरा छोड़ देना या भूल जाना, समय पर दवाई या अपॉइंटमेंट याद न रहना और बातचीत या मीटिंग में ध्यान भटक जाना.

क्यों होती है यह दिक्कत?

एक्सपर्ट बताते हैं कि ADHD एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन की एक्जीक्यूटिव फंक्शनिंग सही ढंग से काम नहीं करती. इसको लेकर कई रिसर्च हुए हैं, जिसमें से एक रिसर्च स्टडी Forbrain की तरफ से की गई है. इस स्टडी के अनुसार, यह दिमाग की क्षमता को प्रभावित करता है जैसे जानकारी को याद रखना और समय पर दोबारा निकालना. यही कारण है कि इंसान छोटी-छोटी चीजों को भूलने लगता है.

कब हो सकती है दिक्कत?

आप अपने डेली रूटीन में घटने वाली घटनाओं से इसका पता लगा सकते हैं कि आप ADHD से प्रभावित हैं या नहीं. अगर आपको भूलना सिर्फ कभी-कभी नहीं बल्कि हर दिन की आदत बन गया है, आपको घर के अलावा भी बाहर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही ध्यान की कमी, टाइम मैनेज करने में दिक्कत और अचानक मूड बदलना शामिल है. चेन्नई माइंड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ADHD वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनके चाभी, फोन, बॉलेट्स, डॉक्यूमेंट हमेशा गायब हो जाते हैं. यह कोई आलस्य की समस्या नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोसेसिंग से जुड़ी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 20 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Embed widget