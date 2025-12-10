हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Viral Infection Prevention: बार-बार हो रहा वायरल इंफेक्शन तो ये 12 स्टेप्स बचाएंगे आपको, डॉक्टर से जानें हर बात

Viral Infection Prevention: बार-बार हो रहा वायरल इंफेक्शन तो ये 12 स्टेप्स बचाएंगे आपको, डॉक्टर से जानें हर बात

Immune System Strengthening: वायरल इंफेक्शन के चलते हमें तरह-तरह की बीमारी हो जाती है, चलिए आपको बताते हैं कि आप आप किन आदतों के चलते इंसान इस तरह की दिक्कतों से बच सकता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Daily Habits To Avoid Viral Diseases: वायरल इंफेक्शन बार-बार होना आजकल बहुत आम समस्या बन गई है. कमजोरी, सर्दी-जुकाम, बुखार या बार-बार बीमार पड़ने की वजह सिर्फ मौसम नहीं होती, बहुत हद तक हमारी आदतें, इम्यूनिटी और साफ-सफाई की कमी भी इसकी वजह हैं. डॉक्टरों के मुताबिक कुछ सरल रोजमर्रा की चीजें अपनाकर आप वायरल इंफेक्शन का खतरा काफी हद तक कम कर सकते हैं. Verywellhealth के अनुसार, हम 12 तरीकों से इन इंफेक्शन को काबू कर सकते हैं. 

 हाथ अच्छी तरह धोएं

वायरस और बैक्टीरिया कई घंटों से लेकर कई दिनों तक सतहों पर टिके रह सकते हैं.  इसलिए हाथों को बार-बार धोना इंफेक्शन रोकने का सबसे आसान तरीका है. पानी-साबुन न मिले तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.

पर्सनल आइटम शेयर न करें

टूथब्रश, तौलिया, रेजर, रूमाल या नेलकटर जैसी चीजें बैक्टीरिया और वायरस फैलाने का बड़ा कारण होती हैं.  इन्हें कभी शेयर न करें और बच्चों को भी यही सिखाएं. 

खांसते-छींकते समय मुंह ढकें

ज्यादातर वायरल बीमारियां ड्रॉपलेट्स से फैलती हैं. खांसते या छींकते समय रूमाल या कोहनी से मुंह ढकें. इससे इंफेक्शन फैलने का जोखिम बहुत कम होता है.

 वैक्सीनेशन पूरा रखें

वैक्‍सीन शरीर को कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है. बच्चों और बड़ों दोनों को अपनी वैक्सीनेशन शेड्यूल का पालन करना चाहिए, खासतौर पर फ्लू और कोविड वैक्सीन. 

जरूरत हो तो मास्क पहनें

अगर आपको सर्दी-जुकाम, खांसी या बुखार है, तो मास्क पहनना न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखता है. भीड़ वाली जगहों में भी मास्क उपयोगी है.

खाना बनाने में सावधानी रखें

गलत तरीके से रखा या दूषित खाना पेट के इंफेक्शन का बड़ा कारण है. पका हुआ खाना दो घंटे से ज्यादा बाहर न रखें, कच्चा और पका खाना अलग-अलग रखें और फल-सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं.

सफर करते समय सावधान रहें

यात्रा के दौरान इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. साफ पानी पिएं, बर्फ से बचें, कच्चा या अधपका मांस-मछली न खाएं और आवश्यक टीकाकरण पूरा रखें.

सुरक्षित फीजिकल रिलेशन के नियमों का पालन करें

कंडोम का सही इस्तेमाल कई तरह के इंफेक्शन से बचाता है. पार्टनर की संख्या सीमित रखें और जोखिम हो तो एचआईवी प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस  जैसी दवाओं पर डॉक्टर से बात करें. 

पालतू जानवरों से जुड़े इंफेक्शन से बचें

पेट्स की नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं. लिटर बॉक्स साफ करते समय ग्लव्स पहनें और बाद में हाथ धोएं, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को यह सावधानी जरूरी है.

 हेल्दी डाइट लें

खराब खानपान इम्यूनिटी कम करता है। ज्यादा चीनी, नमक और तला-भुना खाने से बचें. फ्रूट, सब्जियां, प्रोटीन और पानी का पर्याप्त सेवन जरूरी है.

पूरी नींद लें

नींद कम होने से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है और इंफेक्शन जल्दी पकड़ लेता है.  बड़ों को रोज कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है. 

अस्पताल में सतर्क रहें

अस्पतालों में कई तरह के इंफेक्शन फैल सकते हैं.  सतहों को छूने के बाद हाथ धोएं, जरूरी हो तो मास्क पहनें और भीड़भाड़ वाले हिस्सों से दूरी रखें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 10 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Viral Infection Prevention How To Prevent Viral Infections Recurrent Viral Infections
