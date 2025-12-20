कील-मुंहासों से आपके चेहरे पर भी हो गए हैं गड्ढे, जानें इन्हें कैसे भरें?

चेहरे की साफ स्मूद और बेदाग स्किन हर किसी की चाहत होती है, खासतौर पर महिलाएं जब आईने में खुद को देखती है तो चाहती है कि स्किन एकदम साफ नजर आए. लेकिन कील-मुंहासे खूबसूरती पर सबसे बड़ा असर डालते हैं. कई बार पिंपल ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद चेहरे पर गड्ढे या निशान रह जाते हैं जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ते. यही वजह है कि लोग महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. हालांकि हर किसी के लिए यह आसान नहीं होता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर गड्ढे ज्यादा गहरे न हो तो कुछ घरेलू तरीकों और स्किन केयर से इनमें काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर कील-मुंहासे से आपके चेहरे पर भी गड्ढे हो गए हैं तो इन्हें कैसे भर सकते हैं.

क्यों पड़ जाते हैं चेहरे पर गड्ढे?

जब मुंहासे ज्यादा सूजन वाले दर्दनाक या बार-बार निकलने वाले होते हैं तो स्किन की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं. कहीं लोग पिंपल्स को दबा देते हैं या फोड़ देते हैं, जिससे इंफेक्शन बढ़ जाता है और स्किन ठीक से रिपेयर नहीं हो पाती. इसी वजह से चेहरे पर गड्ढे एक्ने या स्कार्स बन जाते हैं.

आलू के रस से हो सकते हैं गड्ढे सही

आलू को स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो दाग धब्बे हल्के करने में मदद करते हैं. इसके लिए आलू को पीसकर उसका रस निकाल लें और उसमें नारियल तेल की दो से तीन बूंदे मिलाएं. इस मिश्रण को गड्ढे वाली जगह पर हल्के हाथ से मसाज करें. इससे स्किन की रंगत भी निखर सकती है.

दही और बेसन का फेस पैक

दही और बेसन का फेस पैक स्किन को साफ करने और फोर्स की गंदगी हटाने में मदद करता है. रोजाना 10 मिनट तक इसे चेहरे पर लगाकर गुनगुने पानी से धो लें. इससे स्किन साफ होती है और धीरे-धीरे गड्ढे भी हल्के पड़ने लगते हैं.

फ्रूट आइस क्यूब से मसाज

आइस क्यूब से मसाज करने से पोर्स टाइट होते हैं और स्किन को ठंडक मिलती है. आप पपीता, एलोवेरा या संतरे के पल्प के आइस क्यूब बनाकर रोज चेहरे पर हल्के हाथ से रब करें. इससे कुछ दिनों में स्किन की बनावट में फर्क दिख सकता है.

टॉवेल स्क्रब का सही तरीका

कोरियन स्किन केयर में टॉवेल स्क्रब बहुत फेमस है. इसके लिए पहले चेहरे पर हल्का तेल लगाएं, फिर गुनगुने पानी में टाॅवेल भिगोकर निचोड़ ले और धीरे-धीरे चेहरे पर मसाज करें. ध्यान रखें कि ज्यादा रगड़ न करें वरना जलन या रैशेज हो सकते हैं.

इन बातों का ध्यान रखें खास ध्यान

मुंहासे के गड्ढे तभी भरते हैं जब नए पिंपल्स आना बंद हो. अगर चेहरे पर लगातार मुंहासे निकल रहे हैं तो पहले उनकी समस्या को कंट्रोल करना जरूरी है. इसके अलावा अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट या मेडिकल इलाज करवा रहे हैं तो घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

