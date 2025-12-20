हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकील-मुंहासों से आपके चेहरे पर भी हो गए हैं गड्ढे, जानें इन्हें कैसे भरें?

कील-मुंहासों से आपके चेहरे पर भी हो गए हैं गड्ढे, जानें इन्हें कैसे भरें?

जब मुंहासे ज्यादा बार-बार निकलने वाले होते हैं तो स्किन की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं. कहीं लोग पिंपल्स को दबा या फोड़ देते हैं जिससे इंफेक्शन बढ़ जाता है और स्किन ठीक से रिपेयर नहीं हो पाती.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

चेहरे की साफ स्मूद और बेदाग स्किन हर किसी की चाहत होती है, खासतौर पर महिलाएं जब आईने में खुद को देखती है तो चाहती है कि स्किन एकदम साफ नजर आए. लेकिन कील-मुंहासे खूबसूरती पर सबसे बड़ा असर डालते हैं. कई बार पिंपल ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद चेहरे पर गड्ढे या निशान रह जाते हैं जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ते. यही वजह है कि लोग महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. हालांकि हर किसी के लिए यह आसान नहीं होता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर गड्ढे ज्यादा गहरेहो तो कुछ घरेलू तरीकों और स्किन केयर से इनमें काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर कील-मुंहासे से आपके चेहरे पर भी गड्ढे हो गए हैं तो इन्हें कैसे भर सकते हैं.

क्यों पड़ जाते हैं चेहरे पर गड्ढे?

जब मुंहासे ज्यादा सूजन वाले दर्दनाक या बार-बार निकलने वाले होते हैं तो स्किन की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं. कहीं लोग पिंपल्स को दबा देते हैं या फोड़ देते हैं, जिससे इंफेक्शन बढ़ जाता है और स्किन ठीक से रिपेयर नहीं हो पाती. इसी वजह से चेहरे पर गड्ढे एक्ने या स्कार्स बन जाते हैं.

आलू के रस से हो सकते हैं गड्ढे सही

आलू को स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो दाग धब्बे हल्के करने में मदद करते हैं. इसके लिए आलू को पीसकर उसका रस निकाल लें और उसमें नारियल तेल की दो से तीन बूंदे मिलाएं. इस मिश्रण को गड्ढे वाली जगह पर हल्के हाथ से मसाज करें. इससे स्किन की रंगत भी निखर सकती है.

दही और बेसन का फेस पैक

दही और बेसन का फेस पैक स्किन को साफ करने और फोर्स की गंदगी हटाने में मदद करता है. रोजाना 10 मिनट तक इसे चेहरे पर लगाकर गुनगुने पानी से धो लें. इससे स्किन साफ होती है और धीरे-धीरे गड्ढे भी हल्के पड़ने लगते हैं.

फ्रूट आइस क्यूब से मसाज

आइस क्यूब से मसाज करने से पोर्स टाइट होते हैं और स्किन को ठंडक मिलती है. आप पपीता, एलोवेरा या संतरे के पल्प के आइस क्यूब बनाकर रोज चेहरे पर हल्के हाथ से रब करें. इससे कुछ दिनों में स्किन की बनावट में फर्क दिख सकता है.

टॉवेल स्क्रब का सही तरीका

कोरियन स्किन केयर में टॉवेल स्क्रब बहुत फेमस है. इसके लिए पहले चेहरे पर हल्का तेल लगाएं, फिर गुनगुने पानी में टाॅवेल भिगोकर निचोड़ ले और धीरे-धीरे चेहरे पर मसाज करें. ध्यान रखें कि ज्यादा रगड़ न करें वरना जलन या रैशेज हो सकते हैं.

इन बातों का ध्यान रखें खास ध्यान

मुंहासे के गड्ढे तभी भरते हैं जब नए पिंपल्स आना बंद हो. अगर चेहरे पर लगातार मुंहासे निकल रहे हैं तो पहले उनकी समस्या को कंट्रोल करना जरूरी है. इसके अलावा अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट या मेडिकल इलाज करवा रहे हैं तो घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ये भी पढ़ें-Flu vs Cold vs Covid Symptoms: बदलते मौसम में हुए जुकाम-बुखार की वजह फ्लू है या कोविड-कोल्ड, कैसे करें इसका पता?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
Acne Scars Treatment Pimple Holes On Face Acne Pits Removal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा | Imran Khan | Jail | Pakistan News
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने किस बात को लेकर यात्री को पीटा | Airport News
Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
West Bengal: क्या उस्मान हादी की हत्या Yunus समर्थकों ने की ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
महाराष्ट्र
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
मंत्रियों के विवादों पर घिरी महाराष्ट्र सरकार, सुप्रिया सुले बोलीं- यह राज्य की छवि के लिए बुरा
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget