2,3 या 4... रात को सोने से कितनी देर पहले कर लेना चाहिए डिनर, जानें क्या है सही तरीका? 

2,3 या 4... रात को सोने से कितनी देर पहले कर लेना चाहिए डिनर, जानें क्या है सही तरीका? 

एक्सपर्ट्स बताते है कि रात का खाना सही समय पर खाना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है.एक्‍सपर्ट्स के अनुसार डिनर हमेशा सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Oct 2025 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

रात का खाना हमारी हेल्थ के लिए सबसे जरूरी खाना माना जाता है. यह सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि हमारे पाचन तंत्र, ऊर्जा लेवल और बॉडी पार्ट्स की सेहत को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है. ऐसे में सही समय पर और संतुलित मात्रा में डिनर करना शरीर के लिए कई तरीके से फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार रात का खाना लेट खाने से भी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दो, तीन या चार रात को सोने से कितनी देर पहले डिनर कर लेना चाहिए और इसका सही तरीका क्या होता है.

सोने से कितने दिन पहले कर लेना चाहिए डिनर?

एक्सपर्ट्स बताते है कि रात का खाना सही समय पर खाना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार डिनर हमेशा सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए. जैसे अगर आप रात में 10 बजे सोते हैं तो आपको 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए. इसके अलावा देर रात खाना खाने से पाचन में भी दिक्कत आ सकती है.

डिनर देर से करने के नुकसान

लेट डिनर से वजन बढ़ने का खतरा रहता है क्योंकि सोने के तुरंत बाद खाना खाने से कैलोरी बर्न नहीं होती और शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है. कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि देर रात खाना खाने वाले लोगों में डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा होता है. इसके अलावा इसका असर नींद पर भी पड़ता है, देर रात खाना खाने से नींद दिक्कत आती है और अनिद्रा, बेचैनी जैसी समस्याएं भी हो सकती है.

सही समय पर डिनर करने के फायदे

- वजन रहता है कंट्रोल में- रात में सही समय पर डिनर करने से वजन कंट्रोल में रहता है.सोने से 3 घंटे पहले खाना खाने और खाने के बाद वॉक करना वजन कंट्रोल में रखने के लिए सबसे जरूरी होता है.
- अगले दिन रहते हैं एनर्जेटिक- जल्दी डिनर करने से सुबह हल्का और फ्रेश महसूस होता है. जिससे दिनभर एनर्जी बनी रहती है.
- पाचन तंत्र रहता है बेहतर- जल्दी डिनर करने और थोड़ी वॉक के बाद सोने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट को राहत मिलती है.
- डाइट साइकिल की रहता है हेल्दी- सही समय पर खाना खाने से अगले दिन का डाइट साइकिल पर बेहतर रहता है और शरीर फ्रेश महसूस होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 09:20 PM (IST)
Tags :
Dinner Timing Night Meal Before Sleep
और पढ़ें
Embed widget