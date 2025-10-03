Dementia: जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग भी कमजोर होने लगता है. उम्र बढ़ने के साथ ही याददाश्त, फोकस और समस्या सुलझाने की क्षमता प्रभावित होती है. यह उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन गलत लाइफस्टाइल के कारण हमारा दिमाग समय से पहले बूढ़ा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि नींद की कमी से लंबे समय में डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में चलि‍ए आज हम आपको बताते हैं कि समय से पहले हमारा दिमाग कैसे बुढ़ा हो रहा है.



नींद की कमी सबसे बड़ा कारण

हाल ही में एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि नींद की कमी दिमाग के समय से पहले बूढ़ा होने का प्रमुख कारण है. दरअसल, नींद दिमाग को सुरक्षा और मरम्मत का अवसर देती है. पर्याप्त और अच्छी मात्रा में नींद न लेने से शरीर में क्रोनिक सूजन बढ़ जाती है जो सीधे दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है. वहीं लंबे समय तक खराब नींद दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और दिमाग जल्दी बूढ़ा हो जाता है.



रिसर्च में क्या आया सामने



दिमाग के बुढ़ापे को लेकर की गई रिसर्च में 27,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और उनके ब्रेन स्कैन के माध्यम से दिमाग की उम्र का अनुमान लगाया गया. इस रिसर्च में ऐसे लोग जो न तो कम नींद लेते हैं और नहीं पूरी नींद लेते हैं, उनका दिमाग उनकी वास्तविक उम्र से लगभग 0.6 साल बड़ा पाया गया. वहीं ऐसे लोग जो कभी पूरी नींद नहीं लेते उनका दिमाग उनकी वास्तविक उम्र से 1 साल ज्यादा बूढ़ा पाया गया. इसके अलावा रिसचर्स ने नींद का स्कोर भी तैयार किया. इस स्‍कोर में हर अंक की गिरावट से दिमाग की उम्र लगभग आधा साल बढ़ जाती है.



एक्सपर्ट्स की सलाह



इस रिसर्च को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं की अच्छी और नियमित नींद लेना दिमाग को जवान रखने का सबसे प्रभावी तरीका है. अगर नींद की समस्या को नजरअंदाज किया गया तो यह भविष्य में गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है. इसके अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं की अच्छी नींद लेने के लिए रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें. वहीं सोने से कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल कम कर दें और रात में कैफीन युक्त चीज खाने या पीने से बचें. इसके अलावा दिन भर की थकान और तनाव को कम करने के लिए हल्का व्यायाम योग या मेडिटेशन करें.

ये भी पढ़ें-Earbuds Hearing Loss: कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?