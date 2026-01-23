How Fast Should You Walk For Heart Health: एक स्टडी में सामने आया है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में 10 से 15 मिनट लगातार चलता है, तो यह हार्ट की सेहत के लिए छोटे-छोटे अंतराल में चलने की तुलना में कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है. खासकर उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से कम सक्रिय हैं, लगातार थोड़ी देर तक चलना मौत और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है. यानी चलने के तरीके में थोड़ा-सा बदलाव भी हार्ट की सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है.

वॉक करना फायदेमंद

हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वॉक करना सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है. आज के समय में हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. WHO के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 1.79 करोड़ लोगों की मौत हार्ट रोगों के कारण होती है. इन जोखिमों को कम करने का सबसे सरल उपाय है चलना. लेकिन सवाल यह है कि कितनी तेज चलना जरूरी है?

कितनी तेज चलना चाहिए?

2023 में GeroScience में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, जो लोग तेज़ रफ्तार से चलते हैं, लगभग 3 से 4.5 मील प्रति घंटा की गति से उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों से मौत का खतरा कम होता है. इतना ही नहीं, इन लोगों में स्ट्रोक और डिमेंशिया का जोखिम भी धीमी चाल से चलने वालों की तुलना में कम पाया गया. आसान शब्दों में कहें तो यह रफ्तार एक मील 20 मिनट से लेकर 13 मिनट में तय करने के बराबर होती है.

रिसर्च यह भी बताती है कि तेज चाल से चलने के छोटे-छोटे सेशन भी बेहद फायदेमंद होते हैं. अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट तेज चलता है और ऐसा एक हफ्ते तक करता है, तो इससे फिटनेस में सुधार, मूड बेहतर होने और समय से पहले मौत के खतरे में करीब 15 प्रतिशत तक कमी देखी गई है, वहीं, अगर आप 30 मिनट तक लगातार तेज चाल से चलते हैं, तो यह एक मीडियम-इंटेंसिटी वर्कआउट माना जाता है, जिसकी सिफारिश अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी करता है.

कितनी देर चलना चाहिए?

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और स्पेन की यूनिवर्सिदाद यूरोपीया के एक्सपर्ट के नेतृत्व में किए गए एक अंतरराष्ट्रीय स्टडी में पाया गया कि दिन में कुछ ही मिनट सही तरीके से चलना भी दिल की सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है. इस रिसर्च के नतीजे Annals of Internal Medicine में प्रकाशित हुए हैं. रिसर्चर के अनुसार, अगर आप 10 से 15 मिनट तक बिना रुके चलते हैं, तो इसका असर दिल पर ज्यादा पॉजिटिव होता है.

