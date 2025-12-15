हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों में फटी एड़ियों से हो गए हैं परेशान, तो घर पर ही बनाएं ये बेहतरीन क्रीम

सर्दियों में फटी एड़ियों से हो गए हैं परेशान, तो घर पर ही बनाएं ये बेहतरीन क्रीम

सर्दियां आते ही त्वचा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लोगों को सबसे ज्यादा फटी एड़ियों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जानें कैसे आप घर पर बना सकते हैं एक बेहतरीन क्रीम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 15 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Winter homemade crack cream: सर्दियां अपना कहर दिखाना शुरू कर चुकी हैं. सर्दियां आते ही लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इनमें से ही एक परेशानी फटी एड़ियों की है. इस मौसम में हमारी त्वाचा काफी ज्यादा रुखी हो जाती है, ऐसे में इनका ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है. इसी परेशानी से आपको बचाने के लिए आज हम आपको ऐसी डीआइवाई क्रीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको आपकी परेशानी का हल आराम से मिल जाएगा. 

इस तरह बनाए DIY क्रीम घर पर-

  • सबसे पहले एक कटोरी में नारियल का तेल लें.
  • उसके बाद उसमें वैसलीन और ग्लिसरीन लें. इसके साथ ही उसे तुरंत चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं.
  • इतना करने के बाद उसमें एक चम्मच नींबू की बूंद डाल लें.
  • इसके बाद इसे स्टोर करने के लिए किसी कांच के कंटेनर में डाल कर रख लें. 

इस्तेमाल करने का तरीका-
पहली बार इस्तेमाल कर रहे यूजर को काफी ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए. आपको पहले अच्छी तरह अपने पैरों को साफ कर लेना चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर स्क्रबिंग कर अच्छी तरीके से एड़ियों को सुखा लें. उसके बाद जब भी आप सोने जाएं तो एड़ियों में घर में बनाई इस क्रीम को अच्छी तरीके से लगाएं. क्रीम लगाने के बाद एक आरामदायक और सॉफ्ट मोजा पहन लें. 

इस प्रक्रिया को आप रोज इसी समय पर दोहराएं, जिससे आपकी पैरों के एड़ियों की फटी रहने की परेशानी गायब हो जाएगी. अगर आप कोई सस्ता और इतना मेहनत देने वाले प्रक्रिया से बचना चाहते है तो आप रोजाना वेसलीन लगाकर अपने पैरों में मोजा पहन लें. इसका असर थोड़ा अधिक समय लेगा.

दूसरी DIY क्रीम-
इसमें सबसे पहले 2 चम्मच ग्लिसरीन, 3 चम्मच नारियल तेल और दो चम्मच विटामिन  E मिलाना है. इसको भी एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख लें. इसका  प्रयोग आपको रोजाना रात में सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद करना हैं. इससे आपको कई समस्याओं से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 15 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Beauty Tip Health News Winter Homemade Crack Cream
Embed widget