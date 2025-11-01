हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHerbal Cigarettes: क्या हर्बल सिगरेट से भी हो सकता है कैंसर, जानें कैसे करती है ये नुकसान

Herbal Cigarettes: क्या हर्बल सिगरेट से भी हो सकता है कैंसर, जानें कैसे करती है ये नुकसान

Herbal Cigarettes: पिछले कुछ सालों में धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के बीच एक नया चलन हर्बल सिगरेट का देखने को मिला है. इन सिगरेटों को तंबाकू-मुक्त या निकोटीन-मुक्त कहा जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 01 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Herbal Cigarettes: सिगरेट पीना हेल्थ के लिए बेहद खराब होता है. हर सिगरेट के पैकेट पर साफ लिखा होता है कि सिगरेट पीना कैंसर का कारण बन सकता है. फिर भी, देशभर में लाखों लोग धूम्रपान करते हैं. कई बार लोग तनाव, आदत या दिखावे के कारण सिगरेट पीना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे इसकी लत लग जाती है. निकोटीन की यह लत इतनी गहरी होती है कि बहुत से लोग चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते. कुछ लोग अचानक छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं. 

पिछले कुछ सालों में धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के बीच एक नया चलन हर्बल सिगरेट का देखने को मिला है. इन सिगरेटों को तंबाकू-मुक्त या निकोटीन-मुक्त कहा जाता है. लोग यह सोचकर इन्हें अपनाते हैं कि ये सामान्य सिगरेट से ज्यादा सुरक्षित या हेल्थ के लिए सही होती हैं, लेकिन कई लोग इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या हर्बल सिगरेट से भी कैंसर हो सकता है और ये नुकसान कैसे करती है. 

हर्बल सिगरेट क्या होती हैं?

हर्बल सिगरेट ऐसी सिगरेट होती हैं जिनमें तंबाकू या निकोटीन नहीं होता, बल्कि उनकी जगह पर कई तरह की जड़ी-बूटियों और पौधों की सामग्री का मिश्रण होता है. इनमें अक्सर डैमियाना, मुल्लेन, जिनसेंग, पुदीना, लैवेंडर, थाइम, लौंग, कोल्टस फूट जैसी जड़ी-बूटियां मिलाई जाती हैं. इनका दावा होता है कि ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचातीं और सिगरेट छोड़ने में मदद करती हैं. 

कई ब्रांड इन्हें अट्रैक्टिव पैकेटों में पैक करके नेचुरल, सेफ और हेल्दी सिगरेट के रूप में बेचते हैं. इन्हें आप सामान्य दुकानों या ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं. यहां तक कि ये कई फ्लेवर जैसे चेरी, वेनिला, मेन्थॉल में भी मिलती हैं, लेकिन कोई भी पौधा या जड़ी-बूटी जब जलाई जाती है तो उसका धुआं भी हानिकारक केमिकल पैदा करता है. 

क्या हर्बल सिगरेट से भी हो सकता है कैंसर

कई लोग यह सोचते हैं कि क्योंकि हर्बल सिगरेट में निकोटीन नहीं है, इसलिए ये कम नुकसानदायक हैं. लेकिन वैज्ञानिक शोध कुछ और ही कहते हैं. अध्ययनों से पता चला है कि हर्बल सिगरेट के धुएं में भी टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, फेनोलिक पदार्थ, एरोमेटिक अमीन और बैंजो पाइरीन जैसे केमिकल पाए जाते हैं जो कैंसर पैदा करने वाले तत्वों में गिने जाते हैं. यहां तक कि एक अध्ययन में पाया गया कि हर्बल सिगरेट के धुएं की पोइजनिंग और म्यूटाजेनिक कैपेसिटी  सामान्य सिगरेट से भी ज्यादा थी यानी, इससे डीएनए को नुकसान पहुंचाने और कैंसर का खतरा बढ़ने की संभावना रहती है. 

हर्बल सिगरेट से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

1. फेफड़ों को नुकसान -  किसी भी पौधे को जलाने से टार और धुआं बनता है.ये फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं और सांस लेने की क्षमता घटाते हैं.

2. कैंसर का खतरा - हर्बल सिगरेट में भी कई कैंसरकारी केमिकल होते हैं जो समय के साथ फेफड़ों, मुंह, और गले के कैंसर का कारण बन सकते हैं.

3. हार्ट और ब्लड प्रेशर की समस्या - धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं. 

4. ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारी - लौंग या अन्य सुगंधित जड़ी-बूटियों का धुआं ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों को बढ़ा सकता है. 

5. लत का खतरा - भले ही इन सिगरेटों में निकोटीन न हो, लेकिन धूम्रपान की आदत बनी रहती है. धीरे-धीरे व्यक्ति फिर से असली सिगरेट की ओर लौट सकता है. 


यह भी पढ़ें सोने से पहले ब्रश नहीं करते? बढ़ सकता है मुंह का इंफेक्शन और दांतों को हो सकते हैं ये नुकसान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 01 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Tags :
Cancer Health LIfestyle Herbal Cigarettes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, Postmortem को लेकर डॉक्टर का बड़ा दावा
सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
विश्व
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
पानी पीते ही लगने लगती है पेशाब, शरीर में हो सकती है ये दिक्कत
ट्रेंडिंग
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
ABP NEWS
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Army: कर्नल Sofiya Qureshi ने कविता के जरिए दिया युवाओं को संदेश |Indian Army
Embed widget