इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे

फलों का राजा कहा जाने वाला आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए तो पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम के पत्ते भी सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं है. आयुर्वेद में आम की पत्तियों का इस्तेमाल सदियों से कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है. डॉक्टरों के अनुसार आम के पत्तों से बनी चाय पीने से शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है. दरअसल आम की पत्तियों में विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स के अलावा फ्लेवेनॉइड, फिनोल, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं. यह एक तरह से नेचुरल मल्टीविटामिन पैक की तरह काम करते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को आम के पत्तों की चाय रोजाना पीनी चाहिए और इसके कितने फायदे मिलते हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए है फायदेमंद

एक्सपर्ट्स के अनुसार आम के पत्तों में टैनिन्स और एंथोसायनिन पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में करने में मदद करते हैं. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है. ऐसे में सुबह खाली पेट आम के पत्तों की चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

हार्ट को भी रखता है हेल्दी

आम के पत्तों की चाय कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को नार्मल रखने में मदद करती है. इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और हार्ट के खतरे को भी कम करते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार

आम के पत्ते की चाय में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. यह संक्रमण से बचाने के साथ-साथ शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करती है.

वजन घटाने में भी असरदार

आम के पत्तों की चाय वेट लॉस प्रोग्राम में भी इस्तेमाल की जाती है. यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और फैट बर्न करने में मदद करती है. कई वेट लॉस डाइट में ओमेट डाइट के दौरान दिन में एक बार खाना और बाकी समय आम के पत्तों का पानी दिया जाता है.

सांस की समस्या में भी मददगार

जिन लोगों को अस्थमा या सांस लेने की समस्या होती है, उनके लिए आम के पत्तों की चाय किसी अमृत से कम नहीं है. यह चाय सांस की नलियों को साफ करती है और बलगम को ढीला कर सांस लेने में आसानी करती है.

कैसे बनाएं आम के पत्तों की चाय?

आम के पत्तों की चाय बनाने के लिए सबसे पहले 5 से 6 ताजा सूखे आम के पत्ते लें. इसके बाद एक पेन में दो कप पानी डालें और उसमें आम की पत्तियां डालकर 10 मिनट तक उबाल लें. अब इस पानी को छान लें और उसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिला लें. अब इसे हल्का गर्म रहते हुए पी लें.

