क्या है हाथ धोने का सही तरीका? 99% लोग करते हैं यह गलती

हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल हैंडवाशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. ग्लोबल हैंड वाशिंग डे 2008 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप की तरफ से शुरू किया गया था. तब से अब तक यह एक प्रकार से वैश्विक मुहिम बन चुका है जो लोगों को हाथ धोने की अहमियत समझने का काम करता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि हाथ धोना एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है, जो हमें और हमारे परिवार को कई तरह के संक्रमणों से बचा सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार हाथ धोना तो जरूरी होता ही है, लेकिन हाथों को सही तरीके से धोना भी बहुत जरूरी होता है. मगर देश में 99 प्रत‍िशत लोग हाथ धोते समय कुछ आम गलतियां कर देते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हाथ धोने का सही तरीका क्या होता है.

हाथ धोते समय यह आम गलतियां करते हैं लोग

ज्यादातर लोग हाथ धोते समय कई गलतियां कर बैठते हैं. सबसे बड़ी गलती यह होती है कि साबुन या हैंड सैनिटाइजर का सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. कई लोग जल्दी में हाथ धोते समय जरूरत से ज्यादा या कम सैनिटाइजर लगा लेते हैं. इसके अलावा हाथ धोने के बाद उन्हें सूखा नहीं पोंछते, जिससे कीटाणु हाथों पर बने रहते हैं. वहीं जल्दी में हाथ धोने की आदत भी सबसे आम गलतियों में गिनी जाती है.

क्या है हाथ धोने का सही तरीका

एक्सपर्ट्स के अनुसार हाथ धोने के लिए कम से कम 20 सेकंड का समय लगाना चाहिए.

इसके बाद सबसे पहले हाथों को गिला करें और लिक्विड या साबुन लगाकर जाग बनाएं.

अब हथेलियां, उंगलियों के नाखूनों के नीचे और कलाई तक साबुन रगड़े.

इसके बाद अंगूठे और उंगलियों की टिप्स भी अच्छे से साफ करें.

अब हाथ धोने के बाद साफ तौलिए या नैपकिन से हाथों को सुखाएं.

वहीं अगर पानी न हो तो कम से कम 60 प्रत‍िशत एल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.

हैंड सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करने के लिए भी 30 सेकंड तक हाथों को रगड़े और हाथ पूरी तरह सूखने के बाद ही किसी चीज को छुए.

कब-कब हाथ धोना जरूरी

एक्सपर्ट्स के अनुसार खाने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी होता है.

इसके अलावा टॉयलेट जाने के बाद हर बार हाथ धोना जरूरी होता है.

बीमार व्यक्ति को छूने के बाद भी हाथ धोना जरूरी होता है.

अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो भी आपके हाथ धोना जरूरी है ‌.

आमतौर पर छींकने या खांसने के बाद भी हाथ धोना जरूरी होता है.

अगर आप किसी जानवर को छूते हैं, तो भी उसके बाद हाथ धोना जरूरी होता है.

