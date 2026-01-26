बॉडी फैट तो घट रहा लेकिन वजन नहीं कम हो रहा, जानें कहां है दिक्कत

कई बार लोग नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं, जिससे उनका बॉडी फैट तो घटने लगता है और शरीर भी पहले से फिट दिखने लगता है. लेकिन वजन मशीन पर वेट वैसा का वैसा ही दिखाई देता है. ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, यह कंडीशन कई लोगों के साथ देखने को मिलती है और इसके पीछे शरीर में चल रही कुछ जरूरी प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बाॅडी फैट तो घट रहा है, लेकिन वजन नहीं कम हो रहा है तो इससे बॉडी में कहां दिक्कत हो सकती है.



फैट घट रहा है, लेकिन वजन क्यों नहीं कम हो रहा?



दरअसल एक्सपर्ट्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करता है, तो शरीर में फैट कम होने के साथ-साथ मसल्स बनने लगती है, इस प्रक्रिया को बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहा जाता है. मसल्स फैट की तुलना में ज्यादा डेंस होती है और कम जगह घेरती है. यही वजह है कि कमर पतली दिखने लगती है, बाजू और पैर मजबूत लगते हैं लेकिन वजन में खासा बदलाव नहीं दिखाई देता है. यानी शरीर का शेप बदल रहा होता है, लेकिन वजन मशीन यह फर्क नहीं दिखा पाती है.



वजन मापने वाली मशीन शरीर का फैट नहीं बताती



आमतौर पर वजन मापने वाली मशीन यह नहीं बताती कि आपके शरीर में कितना फैट है और कितनी मसल्स है. वहीं दो लोग एक ही वजन के हो सकते हैं, लेकिन जिनके शरीर में मसल्स ज्यादा हो उनका साइज छोटा और बॉडी ज्यादा फिट दिखेगी. इसलिए सिर्फ वजन के नंबर पर ध्यान देना कई बार गलत धारणा बना देता है. वहीं ऑफिस के बाद देर रात जिम जाने वालों में अक्सर पोस्ट वर्कआउट हंगर ज्यादा होती है. ऐसे में बिना ध्यान दिए सादा खाना खा लिया जाता है, खासकर रात में. इसे लेकर रिसर्च बताती है कि देर रात भारी खाना खाने से न सिर्फ अगली सुबह भूख बढ़ती है, बल्कि फैट बर्न की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है.



लंबे समय तक बैठना भी डालता है असर



दिन में 9 से 10 घंटे लगातार बैठकर काम करने से शरीर की नीट एक्टिविटी कम हो जाती है. यानी रोजमर्रा की छोटी-छोटी एक्टिविटी से जो कैलोरी बर्न होती है, वह घट जाती है. भले ही आप जिम में मेहनत कर रहे हो, लेकिन ज्यादा देर तक बैठे रहना फैट लॉस की रफ्तार को कम कर सकता है. इसके अलावा कई बार शरीर में वाटर रिटेंशन की वजह से वजन अटका रहता है. ज्यादा नमक खाना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, हार्मोनल बदलाव या कुछ दवाइयां इसकी वजह बन सकते हैं. ऐसे में शरीर का फैट घटता है, लेकिन वजन वहीं बना रहता है.

