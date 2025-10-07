हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow To Check Fertility Rate at Home: कितना कम हो गया फर्टिलिटी रेट? घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

How To Check Fertility Rate at Home: कितना कम हो गया फर्टिलिटी रेट? घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

Fertility Test Kits: भारत में लगातार फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे आप घर पर ही फर्टिलिटी रेट चेक कर सकते हैं कि यह कम हो रही है या नॉर्मल है.

By : सोनम | Updated at : 07 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

Home Fertility Test Kits: भारत इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है. लेकिन भारत में लगातार घटती फर्टिलिटी रेट चिंता का विषय बनी हुई है. देश के कई राज्यों के सीएम लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं. पिछले कुछ दशकों में भारत का फर्टिलिटी रेट लगातार गिरा है. UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फर्टिलिटी रेट अब घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गया है और जबकि देश में आबादी को स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट स्तर 2.1 होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि देश में औसतन महिलाएं दो से कम बच्चों को जन्म दे रही हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फर्टिलिटी रेट कितनी कम हो गई है.

घर पर कैसे चेक कर सकते हैं फर्टिलिटी रेट?

सबसे पहले जो बात आपको समझना चाहिए, वह है कि फर्टिलिटी सिर्फ देश का मसला नहीं है, आपका अपना पर्सनल मसला भी हो सकता है. यह पर्सनल लेवल पर भी जाना जा सकता है कि इससे महिला या पुरुष कितना प्रभावित है और उसकी प्रजनन क्षमता कितनी है. चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिनको अपनाकर आप घर पर ही फर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं.

महिलाओं में फर्टिलिटी रेट चेक करने का तरीका

इसमें ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट का नाम पहले नम्बर पर आता है. यह आपके यूरिन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल चेक करती है. Mayo Clinic Health System के अनुसार, LH का लेवल बढ़ना ओव्यूलेशन का संकेत होता है, जो प्रजनन क्षमता का सबसे बेस्ट टाइम बताता है. इसके अलावा बेसल बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग के जरिए भी आप फर्टिलिटी रेट चेक कर सकते हैं. इसमें आपको सुबह उठने से पहले अपने बॉडी का तापमान मापना होता है. ओव्यूलेशन के बाद शरीर के तापमान में बदलाव होता है. सेरविकल म्यूकस की जांच के जरिए भी आप फर्टिलिटी का पता लगा सकते हैं. इसमें होता यह है कि ओव्यूलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस ट्रांसपेरेंट, चिपचिपा और खिंचने योग्य हो जाता है, बिल्कुल अंडे की सफेदी जैसा होता है.

पुरुषों के लिए उपाय

महिलाओं की तरह पुरुष भी फर्टिलिटी रेट को चेक कर सकते हैं. इसके लिए वे सीमन एनालिसिस किट का सहारा ले सकते हैं. इसमें स्पर्म की क्वालिटी, उनकी संख्या, उनकी गति और उनके शेप के बारे में पता चल जाता है. हालांकि इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष, घर पर उपलब्ध किट्स और नैचुरल तरीके आपको शुरुआती जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का निदान और इलाज के लिए डॉक्टर से मिलना ही सबसे जरूरी कदम है.

इसे भी पढ़ें: क्या होता है हार्ट फेल्योर, ऐसी लाइफस्टाइल के साथ कब तक जिंदा रह सकता है इंसान?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
Fertility Test Home Fertility Test Kits How To Check Sperm Count At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Taliban Foreign Minister India Visit: Afghanistan के FM Muttaqi का Delhi दौरा, Pakistan में खलबली!
Truck Accident: बीकानेर में भीषण हादसा, NH6 पर दो Truck भिड़े, एक की जलकर मौत
खेसारी लाल यादव गए पवन सिंह ⁠के खिलाफ, भाभी ज्योति का दिया साथ | पावर स्टार बनाम ट्रेंडिंग स्टार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने शार्ट फिल्म में भोजपुरी पावर स्टार पर इल्जाम लगाया
Car Fire: Baghpat में Eastern Peripheral Expressway पर कार बनी आग का गोला, Bank Employee ने बचाई जान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget