हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थडायबिटीज के कारण आपकी हड्डियां तो कमजोर नहीं हो रहीं? दिखते हैं ऐसे लक्षण

डायबिटीज के कारण आपकी हड्डियां तो कमजोर नहीं हो रहीं? दिखते हैं ऐसे लक्षण

लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर हड्डियों के बनने और टूटने की प्रक्रिया के बीच संतुलन बिगाड़ देता है. इससे हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और वह ज्यादा नाजुक हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल खराब खानपान, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. डायबिटीज का असर सिर्फ ब्लड शुगर लेवल, किडनी, आंखों और दिल पर ही नहीं पड़ता बल्कि यह धीरे-धीरे हड्डियों और जोड़ों को भी कमजोर कर देती है. कई रिसर्च बताती है कि हाई ब्लड शुगर हड्डियों की मजबूती को सीधे प्रभावित करता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देता है.

वहीं डॉक्टर्स के अनुसार भी डायबिटीज रोगियों में सामान्य लोगों की तुलना में दो गुना ज्यादा हड्डियां टूटने की संभावना रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज के कारण आपकी हड्डियां भी तो कमजोर नहीं हो रही है.

डायबिटीज हड्डियों को कैसे करती है कमजोर?

लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर हड्डियों के बनने और टूटने की प्रक्रिया के बीच संतुलन बिगाड़ देता है. इससे हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और वह ज्यादा नाजुक हो जाती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शुगर के कारण घुटने के ओस्टियोआर्थराइटिस लिगामेंट मोच और जोड़ों की सूजन की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में हड्डियां कमजोर होने लगती है. इसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिया यानी लगातार बढ़ता हुआ शुगर लेवल शरीर में सूजन पैदा करता है. इसका असर भी सीधा जोड़ों पर पड़ता है, जिससे उनमें दर्द, अकड़न और चलने फिरने में दिक्कत होती है. वहीं समय पर इलाज नहीं कराने पर यह कंडीशन आर्थराइटिस तक पहुंच सकती है.

इन लक्षणों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

डायबिटीज में हड्डियों के कमजोर होने के लक्षण आपको पहले से ही दिखाई देने लगते हैं. इन लक्षणों में लगातार जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, मामूली चोट से हड्डी का टूट जाना, हड्डियों में बार-बार दर्द और बोन डेंसिटी में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

कैसे कर सकते हैं बचाव?

  • हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान और लाइफस्टाइल दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है.
  • ऐसे में हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए डायबिटीज के मरीजों को कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाना खाना चाहिए. इसमें दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और दालें शामिल कर सकते हैं.
  • वहीं डायबिटीज के मरीजों को रोजाना सुबह की हल्की धूप में कुछ देर टहलना चाहिए.
  • रोजाना हल्की फिजिकल एक्टिविटी या योग भी करना चाहिए.
  • इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को मीठा और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड कम खाना चाहिए.
  • साथ ही डायबिटीज के मरीजों को वजन भी कंट्रोल में रखना चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 15 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Tags :
Diabetes Bone Health Weak Bones Symptoms High Blood Sugar Impact
और पढ़ें
Embed widget