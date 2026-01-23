हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद

लौंग में मौजूद सबसे प्रमुख तत्व यूजेनॉल है. यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्व है, जो शरीर के कई सिस्टम को सक्रिय करता है. यूजेनॉल पेट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Jan 2026 11:10 AM (IST)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद पूरी होना और शरीर को आराम मिलना एक बड़ी चुनौती बन गया है. तनाव, काम का बोझ, मोबाइल और स्क्रीन टाइम, यह सब मिलकर नींद के पैटर्न को बिगाड़ देते हैं. ऐसे में आयुर्वेद और प्राकृतिक नुस्खों का महत्व और बढ़ जाता है. इसी कड़ी में लौंग का पानी एक अद्भुत उपाय है. लौंग में कई औषधीय गुण होते हैं. सोने से पहले इसका पानी पीने से न सिर्फ नींद गहरी होती है, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों को कई तरह के लाभ मिलते हैं.

लौंग के पानी से क्या होता है फायदा?

लौंग में मौजूद सबसे प्रमुख तत्व यूजेनॉल है. यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्व है, जो शरीर के कई सिस्टम को सक्रिय करता है. यूजेनॉल पेट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. रात में सोने से पहले लौंग का पानी पीने से पेट के एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गैस, अपच और ब्लोटिंग की समस्या कम हो जाती है. पेट हल्का होने से नींद आरामदायक और गहरी आती है. वहीं, यूजेनॉल के कारण जोड़ों में हल्का दर्द या सूजन होने पर भी राहत मिलती है.

गहरी नींद के लिए कितना फायदेमंद?

गहरी नींद के लिए लौंग का पानी सबसे बड़ा वरदान है. इसमें मन को शांत करने वाले गुण भी मौजूद हैं. ये गुण दिमाग और शरीर दोनों को रिलैक्स करते हैं, तनाव कम करते हैं और अनिद्रा की समस्या में मदद करते हैं. लगातार लौंग का पानी पीने से रात भर आराम मिलता है, नींद नहीं टूटती और शरीर पूरी तरह से रिचार्ज रहता है.

ब्लड शुगर भी करता है कंट्रोल?

इसके अलावा लौंग का पानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है. लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर बनाता है, जिससे इसका नियमित सेवन करके डायबीटीज वाले लोग अपने शुगर लेवल को स्थिर रख सकते हैं. लौंग शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है. इससे मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

मुंह और दांतों के लिए भी जरूरी

लौंग का पानी मुंह और दांतों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है, जिससे रात को पीने से मुंह की बदबू कम होती है और दांत-मसूड़ों की समस्याओं से भी राहत मिलती है. यह प्राकृतिक तरीका दांतों और मसूड़ों की सेहत बनाए रखने में सहायक होता है. 

क्या है इसे बनाने का तरीका?

लौंग का पानी बनाना बेहद आसान है. बस एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें लौंग डालकर 5-7 मिनट धीमी आंच पर उबालें, फिर हल्का ठंडा करके छान लें. गुनगुना होने पर पी लें. स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप थोड़ा नींबू का रस या शहद भी मिला सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 23 Jan 2026 11:09 AM (IST)
Health News Clove Water Clove Water Benefits
