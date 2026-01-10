सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, कहीं आपको भी तो नहीं?

हेल्दी और फिट रहने के लिए सिर्फ सही खानपान ही नहीं, बल्कि सुबह की आदतें भी बहुत जरूरी होती है. आमतौर पर माना जाता है कि दिन की शुरुआत जैसी होती है, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. खासतौर पर लिवर की सेहत के लिए सुबह की लाइफस्टाइल बहुत जरूरी मानी जाती है. वहीं भारत में बड़ी संख्या में लोग दिन की शुरुआत खाली पेट चाय से करते हैं. कुछ लोग इसे एनर्जी के लिए पीते हैं, तो कुछ पेट साफ करने की आदत के तौर पर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह खाली पेट चाय पीना आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि सुबह खाली पेट चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है और कहीं आपको भी तो वो बीमारी नहीं है.

खाली पेट चाय क्यों बन सकती है परेशानी?

दरअसल चाय में कैफीन और टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं. ये दोनों ही खाली पेट शरीर पर सीधा असर डालते हैं. वहीं सुबह के समय पेट ज्यादा संवेदनशील होता है और ऐसे में चाय पीने से एसिडिटी, गैस और अपच की शिकायत हो सकती है. लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है.

लिवर पर भी पड़ता है असर

एक्सपर्ट्स के अनुसार खाली पेट चाय पीने से लिवर की काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. इससे लिवर में सूजन और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. सुबह उठते ही चाय पीने की बजाय शरीर को पहले पानी और हल्के पोषण की जरूरत होती है.

आयरन की कमी का खतरा

चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण को रोकता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रोजाना खाली पेट चाय पीता है तो समय के साथ हीमोग्लोबिन का लेवल गिर सकता है. इसका असर थकान, कमजोरी, बाल झड़ने और अन्य समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है.

गट हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट

सुबह के समय शरीर को पानी और फाइबर की जरूरत होती है, ताकि गट के अच्छे बैक्टीरिया एक्टिव हो सके. लेकिन खाली पेट चाय पीने से गट माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पाचन कमजोर हो जाता है और पोषक तत्वों का सही अवशोषण नहीं हो पाता है.

एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं?

एक्सपर्ट्स के अनुसार चाय पीने का सही समय सुबह उठने के करीब दो घंटे बाद या नाश्ता करने के एक घंटे बाद होता है. इससे चाय का शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता. वहीं दिन की शुरुआत 1 से 2 गिलास पानी, फल या हल्के नाश्ते से करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

