Dharmendra Death News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने आज अंतिम सांस ली. वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. कुछ दिन पहले उनको सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 89 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों की सख्त निगरानी में थे और फिलहाल आईसीयू में भर्ती थे. हालांकि, कुछ दिन पहले ही उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. चलिए आपको बताते हैं कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र किस बीमारी से पीड़ित थे.

किस बीमारी से पीड़ित थे धर्मेंद्र?

रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र शुरुआत में सिर्फ एक सामान्य चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें भर्ती करना बेहतर समझा. ब्रीच कैंडी अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया कि धर्मेंद्र सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा गया था. जब उनकी हालत के बारे में पूछा गया तो अस्पताल की ओर से बताया गया था कि किसी तरह की गंभीर चिंता की बात नहीं है. उनका हार्ट रेट करीब 70 है, ब्लड प्रेशर 140/80 के आसपास है और यूरिन आउटपुट भी बिल्कुल सामान्य है. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ दिनों तक निगरानी में रखने की सलाह दी थी. बीच में उनकी मौत की खबर आई थी, हालांकि, उनकी बेटी ने उसका खंडन किया था और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था.

सांस फूलने की समस्या कितनी गंभीर थी?

89 साल की उम्र में उनके लंग्स और हार्ट पहले जैसे मजबूत नहीं रह गए थे. इसी वजह से जरा सी थकान या ऑक्सीजन की कमी पर भी उन्हें सांस फूलने की दिक्कत हो जाती थी. कई बार ऐसा तब भी होता था जब शरीर में पानी रुक जाता था, फेफड़ों में हल्का संक्रमण हो जाता था या दिल की धड़कनें सामान्य तरह से काम नहीं करती थीं. सामान्य तौर पर, किसी बुज़ुर्ग को थकान या मौसम बदलने पर थोड़ी देर के लिए सांस फूलना बहुत गंभीर नहीं माना जाता. लेकिन धर्मेंद्र के मामले में यह समस्या अचानक और बार-बार होने लगी थी, जो दिल, फेफड़ों या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती थी.

इस फिल्म में नजर आने वाले थे धर्मेंद्र

इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी. ऑपरेशन के बाद उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली थी और उम्र के इस पड़ाव पर भी वे निजी जिंदगी और काम दोनों में सक्रिय बने रहने की कोशिश करते थे. वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र हाल ही में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024) में नजर आए थे, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में थे. इसके अलावा वे श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस में भी दिखाई देने वाले थे.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है.

