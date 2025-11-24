हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थImpact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?

Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?

Tight Underwear Fertility Men: अक्सर लोग टाइट अंडरवियर पहनना पसंद करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि यह आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है. चलिए इसके प्रभाव के बारे में बताते हैं.

24 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Tight Underwear Effects On Male Fertility: पुरुषों की फर्टिलिटी को लेकर अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या टाइट अंडरवियर पहनने से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है?  कई टेस्ट और स्टडीज की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर टाइट अंडरवियर टेस्टिकल्स को किस तरह प्रभावित करता है. कुछ समय पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जो पुरुष टाइट अंडरवियर पहनते हैं, उनमें स्पर्म काउंट कम देखा गया. हालांकि एक्सपर्ट अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका कारण सिर्फ टाइट अंडरवियर है या फिर टेस्टिकल्स के आसपास बढ़ने वाला तापमान. हीट एक बड़ा फैक्टर है, और टाइट कपड़े उसे और बढ़ा देते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

क्या निकला रिसर्च में?

साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार,अमेरिका के हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर 656 पुरुषों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि बॉक्सर पहनने वाले पुरुषों में टाइट अंडरवियर पहनने वालों की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा स्पर्म कंसंट्रेशन देखा गया. माना जा रहा है कि टेस्टिकल्स के आसपास का ठंडा तापमान इसका मुख्य कारण हो सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ अंडरवियर की स्टाइल बदलने जैसा एक साधारण लाइफस्टाइल चेंज भी पुरुषों की फर्टिलिटी को सुधार सकता है. स्पर्म प्रोडक्शन 34°C (92°F) से ऊपर तापमान के प्रति संवेदनशील होता है, यही वजह है कि टेस्टिकल्स शरीर से थोड़ा दूर लटके होते हैं.

कुछ अंडरवियर या ब्रीफ्स स्क्रोटम को शरीर के पास खींच लेते हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है. वहीं बॉक्सर शॉर्ट्स जैसे ढीले अंडरवियर स्क्रोटम को ठंडा रखते हैं. अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में रिसर्चर ने पाया कि फर्टिलिटी क्लिनिक आने वाले पुरुषों में, जो ढीले बॉक्सर पहनते थे, उनमें टाइट अंडरवियर पहनने वालों की तुलना में ज्यादा स्पर्म कंसंट्रेशन, 17 प्रतिशत अधिक कुल स्पर्म काउंट और 33 प्रतिशत मोटाइल स्पर्म पाए गए.

टाइट अंडरवियर पुरुषों पर कैसे असर डालता है?

टाइट अंडरवियर पहनना कुछ लोगों को सुरक्षित और फिट महसूस करा सकता है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, तो कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं. पुरुषों में टाइट अंडरवियर के ये असर देखे जा सकते हैं-

 ब्लड सर्कुलेशन में कमी

बहुत टाइट अंडरवियर ग्रोइन में रक्त प्रवाह को सीमित कर देता है, जिससे सुन्नपन, असहजता या लंबे समय में सर्कुलेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

 स्किन इरिटेशन का खतरा

कपड़े का घर्षण बढ़ जाता है, जिससे रैशेज, लालपन, जलन और कभी-कभी दर्दनाक कट तक हो सकते हैं.

 स्पर्म प्रोडक्शन पर असर

टाइट अंडरवियर स्क्रोटम का तापमान बढ़ा देता है, जिससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और समय के साथ फर्टिलिटी कम हो सकती है.

 मूवमेंट में रुकावट और असहजता

बहुत टाइट अंडरवियर पिन्चिंग, दर्द और मूवमेंट में खिंचाव पैदा करता है, जिससे रोजमर्रा के काम या एक्सरसाइज में दिक्कत आती है.

 इंफेक्शन का खतरा बढ़ना

टाइट अंडरवियर गर्मी और नमी को फंसा लेता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है.

 टेस्टिकल्स पर दबाव

टाइट फिटिंग टेस्टिकल्स को दबा सकती है, जिससे दर्द, खिंचाव या लंबे समय में नुकसान तक हो सकता है.

पॉश्चर पर असर

जब अंडरवियर बहुत टाइट हो, तो बॉडी का नैचुरल अलाइनमेंट बिगड़ सकता है, जिससे लोअर बैक में दर्द और पॉश्चर खराब हो सकता है.

पसीना और बदबू बढ़ना

एयरफ्लो कम होने से ज्यादा पसीना आता है और गर्मी फंसने से बदबू भी बढ़ जाती है.

फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत

खेलते या जिम करते समय टाइट अंडरवियर चफिंग और असहजता पैदा करता है, जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है.

वैरिकोज वेन्स का खतरा

लंबे समय तक टाइट अंडरवियर पहनने से ग्रोइन में नसों पर दबाव बढ़ता है, जिससे वैरिकोज वेन्स बनने का जोखिम हो सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

24 Nov 2025 12:27 PM (IST)
