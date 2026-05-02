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35 की उम्र के बाद चुपचाप कमजोर होने लगती हैं हड्डियां, जानें महिलाओं को क्यों रहना चाहिए अलर्ट?
आमतौर पर महिलाओं में हड्डियों की अधिकतम मजबूती 20 के आखिरी सालों या 30 की शुरुआत तक बनती है. इसके बाद शरीर हड्डियों को बनाता तो है लेकिन टूटने की प्रक्रिया उससे तेज हो जाती है.
Bone Density Women: महिलाओं के शरीर में 30 की उम्र पार करने के बाद कई बदलाव धीरे-धीरे शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, महसूस भी नहीं होते और लंबे समय तक नजरअंदाज होते हैं. हड्डियों की मजबूती यानी बोन डेंसिटी में कमी भी ऐसा ही एक बदलाव है जो आमतौर पर 35 की उम्र के बाद शुरू होता है. खास बात यह है कि यह प्रक्रिया बिना किसी स्पष्ट लक्षण के आगे बढ़ती रहती है और कई सालों बाद जाकर इसका असर दिखाई देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 35 की उम्र के बाद कैसे हड्डियां चुपचाप कमजोर होने लगती है और महिलाओं को इससे क्यों सतर्क रहना चाहिए.
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Published at : 02 May 2026 07:39 AM (IST)
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