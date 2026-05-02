35 की उम्र के बाद चुपचाप कमजोर होने लगती हैं हड्डियां, जानें महिलाओं को क्यों रहना चाहिए अलर्ट?

हड्डियों के कमजोर होने की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआत में इसका कोई साफ संकेत नहीं मिलता. जब लक्षण सामने आते हैं, तब तक स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है. इनमें हल्की ऊंचाई कम होना, बार-बार पेट दर्द या मामूली गिरने पर फ्रैक्चर जैसी समस्या शामिल हो सकती है. भारत में भी कई मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस का पता तब चलता है, जब हड्डी टूट चुकी होती है.