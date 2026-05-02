विटामिन D को अक्सर हड्डियों के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन यह दिमाग के लिए भी बहुत अहम है. इसकी कमी से व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होती है. मूड अक्सर उदास या भारी रहता है. काम करने का मन कम हो जाता है. आजकल लोग ज्यादातर समय घर या ऑफिस में रहते हैं, जिससे धूप कम मिलती है. इसी कारण विटामिन D की कमी बहुत आम हो गई है.