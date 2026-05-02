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Vitamin Deficiency For Mental Health : डिप्रेशन और एंग्जायटी का छिपा कारण हो सकती है शरीर में इन विटामिन्स की कमी, ऐसे पहचानें संकेत
Vitamin Deficiency For Mental Health : हम जो खाना खाते हैं, उसमें अगर जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए, तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग के केमिकल्स पर पड़ता है.
Vitamin Deficiency For Mental Health : आजकल तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन को ज्यादातर लोग सिर्फ भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का दबाव, नींद की कमी या रिश्तों की परेशानियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई बार असली वजह हमारे शरीर के अंदर छिपी होती है.हम जो खाना खाते हैं, उसमें अगर जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए, तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग के केमिकल्स पर पड़ता है. जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, तो दिमाग के केमिकल्स असंतुलित हो जाते हैं और इंसान को बिना वजह थकान, चिड़चिड़ापन, उदासी या घबराहट महसूस होने लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसे जरूरी पोषक तत्वों के बारे में बताते हैं, जिनकी कमी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.
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Published at : 02 May 2026 07:29 AM (IST)
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